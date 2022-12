Gigafák és kisvonatos karácsonyfadíszek: így ünnepelt a sztárvilág

Bár az ünnep a családról és a szeretteinkről szól, a a hazai sztárvilág nem feledkezett meg a rajongókról sem, és egy-egy poszt erejéig őket is "meghívták a fa köré" karácsonyozni.

Veres Mónika (Nika)

Az énekesnő teljesen hétköznapi módon töltötte a szeretet ünnepét: családja körében ünnepelt, és posztja tanúsága alapján egy igazán klasszikus karácsonyfát ültek körbe.

Polgár Tünde

A Polgár család – jó szokásukhoz híven – egy közös családi fotóval kívánt Boldog Karácsonyt mindenkinek. Náluk a fehér volt az idei slágerszín: nem csak ők öltötték magukra a tisztaság színét, de a fát is fehérbe öltöztették

Köllő Babett

A TV2 sztárja egy hatalmas karácsonyfával kívánt rajongóinak boldog karácsonyt. Ugyan bepillantást nyerhetünk a fotónak köszönhetően a díszítésbe, de abba bele se merünk gondolni, egy ilyen hatalmas fára hogy került fel a csúcsdísz!

Pap Dorci

Az Dancing with the Stars és az Exatlon sztárja is az aranyra szavazott, már ami a karácsonyfa-díszeket illeti, míg ő maga feketébe öltözött az ünnepi fotózásra.

Majka

A rapper családjában alighanem a gyerekek határozták meg, milyen fa legyen, Majkáéknál ugyanis kisautó, focilabda és játékvasút képezi a díszítés alapját.

Tóth Gabi

Gabiék jóval otthonosabbra, lazábbra vették a figurát: lekuporogtak a fa alá, így kívántak boldog karácsonyt minden követőjüknek.

Tolvai Reni

Reni ugyancsak a gigászi karácsonyfára esküszik, nála talán még Babetténál is méretesebb fa áll. Az ünnepi fotózásra pedig igazán elegáns, dívás megjelenés dukál: