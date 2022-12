Köllő Babett nagymamává válik karácsonykor

Köllő Babett nem csak a színpadon, de a konyhában is feltalálja magát. Családja kedvéért bármikor képes sürögni-forogni a konyhában, de vidéki lányként ez számára természetes.

A Sztárban sztár leszek! mestere elárulta a Ripostnak, nem csak főzni, de sütni is szokott, így finomabbnál-finomabb süteményekkel kényezteti a szeretteit. Így lesz ez idén karácsonykor is, amikor többfogásos menüvel készül.

Babett nagymamává válik karácsonykor: üt-főz, méghozzá nagy mennyiségben Fotó: Szabolcs László

Úgy főzök, mint egy nagymama: sokat és finomat. Csak leteszem a lábast az asztal közepére, és mindenki kiszolgálhatja magát.

Így van ez karácsonykor is, főleg mivel általában sok vendégünk van – kezdte Babett, majd arról beszélt, hogy idén milyen karácsonyt tervez.

– A szentestét a lányommal és a férjemmel együtt töltjük csendben, nyugalomban, majd karácsony másnapján több barátunk, családtagunk érkezik hozzánk. Sokan leszünk, körülbelül harmincan szóval bőven kell majd főznöm. Na ezért sem szoktam senkinek szedni – nevet –, ha valaki épp megéhezik és arra jár, szed magának ahányszor csak akar, nem kell még megkérdezni sem. Számomra az a legfontosabb, hogy mindenki érezze jól és otthon magát – mondta a csinos anyuka, aki az ajándékokra nagy hangsúlyt fektet, de nem úgy ahogy sokan gondolnák.

– Nincs szó drága dolgokról, inkább élményekkel vagy kézzel készített ajándékokkal szoktuk meglepni egymást. Én egyébként a praktikus dolgoknak is nagyon örülök, ilyen lehet egy szép törölköző is. A lényeg inkább az, hogy együtt legyünk – fejezte be a színésznő.