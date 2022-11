Miért hallgat Pap Dorci? Ezt lehet tudni az új szerelméről

Minden jel arra mutat, hogy újra rátalált a szerelem Pap Dorcira. A Dancing with the Stars fináléja után ugyanis az történt, hogy Gelencsér Timi egyik videós bejelentkezésének hátterében tisztán látható volt, amint egy sármos és titokzatos férfi meglátja Dorcit, odalép hozzá, majd gyengéden felkapja az ölébe.

Fotó: Instagram

Bárki is lehet a rejtélyes fiatalember, az biztos, hogy nem először találkozott a Dancing idei bronzérmesével!

Fotó: Nagy Zoltán / Bors

A Bors természetesen megkereste Dorcit, aki azonban egyelőre nem szeretne nyilatkozni a titokzatos hódolóról, legalábbis mélyen hallgat róla. Talán nem véletlenül! Mint ismeretes, az Exatlon dögös versenyzője ezt megelőzően Esztergályos Patrikkal alkotott egy párt, akivel épp a táncverseny kezdetekor, október végén szakított.

"Ez a tánc és a zene bemutatja az én kapcsolataimat. Mindegyik kapcsolatom ilyen viharos volt, mindig mindent ilyen intenzíven éltünk meg. Jelenleg is egy hasonló szituációba kerültem, mint amit elmesélünk ezzel a tánccal. Sajnos nem úgy alakult a kapcsolatunk Patrikkal, ahogy szerettük volna. Külön utakon folytatjuk. Patrikkal volt az első olyan kapcsolatom, akivel megpróbáltuk a közös életet is, talán ezért is most ez a legnagyobb csalódás" – nyilatkozta akkor a Borsnak Dorci.

Nos, az új hódolóról csak annyit lehet tudni, hogy minden bizonnyal profi táncos, így az sem kizárt, hogy a műsor alatt ismerte meg Dorcit.