„Hibáztam, de tanultam belőle” – írta a napokban közösségi oldalán Oláh Gergő, miután három napot fogdában töltött, mert annak ellenére ült a volán mögé, hogy több gyorshajtás és szabálysértések miatt bevonták a jogosítványát. Nem ő azonban az egyetlen sztár, akinek meggyűlt a baja a rendfenntartó szervekkel.

Ambrus Attila pár száz métert ment

Három évvel ezelőtt csupán pár száz métert vezetett a Viszkis néven elhíresült Ambrus Attila. Egy szegedi fesztiválon vett részt, amikor úgy döntött, nem hagyja a Tisza partján az autóját és illuminált állapotban a kormány mögé ült. Elvették a jogosítványát és az ő esetében is pénzbírságot szabtak ki, ám nem úszta meg ennyivel. Utánképzésre való részvételre kötelezték és vizsgáznia is kellett, melynek költségeit is fizette, így közel egymillió forintba került ittas állapotban az autójával megtett rövidke út.

A Viszkis csak pár száz métert ment, de így is elvették a jogosítványát Fotó: Nagy Norbert

Kabai Lászlónak gyalog kellett hazamennie

Az Irigy Hónaljmirigy dobosát, Kabai Lacit 2017-ben meszelték le a rendőrök egy közúti ellenőrzés során. Az igazoltatás után a szonda is előkerült, és azt jelezte, hogy Laci alkoholos befolyásoltság alatt van, ezért a helyszínen elvették tőle a jogosítványát és már a járművébe sem ülhetett vissza. A dobos egy-egy sört gurított le fellépés előtt és hat órával később autóba ült. Az elmondása szerint eszébe sem jutott, hogy a szervezetében még kimutatható az alkohol.

L.L. Junior balesetet okozott

A zenészt 240 óra, napi 6 óra közérdekű munkára ítélték, 300.000Ft pénzbírság megfizetésére kötelezték és bevonták a jogosítványát, miután a hivatalos jelentés szerint ittas állapotban vezetett és balesetet okozott 2014 decemberében. Akkor Junior elmondta: az ominózus reggelt megelőző este otthon a vacsora után megivott 2 röviditalt és 4-5 pohár bort fogyasztott. Hajnalban gyógyszerért indult a kruppos (légzési nehézségekkel küzdő) kisfiának, majd az autóval megcsúszva egy másik járműnek ütközött.

Gyermeke miatt ült autóba Fotó: Markovics Gábor

Zámbó Krisztián fogadalmat tett

Zámbó Jimmy fia bő egy évvel ezelőtt kapta vissza a vezetői engedélyét, miután négy évre bevonták azt. A súlyos büntetést minden további nélkül elfogadta. Ahogy akkor fogalmazott, “undorító dolgot művelt”, amikor ittas állapotban vezetett és áthajtott egy piros lámpán is, veszélyeztetve ezzel nem csak a saját, de a többi embertársa életét. “Nagyon szégyellem magam, belegondolni is rettenetes, hogy bárkinek baja lehetett volna az én felelőtlenségem miatt.”

David Beckham telefonált, nagy árat fizetett

Még a legnagyobb világsztárok sem menekülhetnek a törvény elől, ezt bizonyítja az a két évvel ezelőtt eset is, amikor London utcáin az egyik kereszteződésben lefülelték a brit rendőrök, ahogy David Beckham vezetés közben használta a mobiltelefonját. Alapesetben csak pénzbüntetést járt volna a szabályszegésért, azonban mivel korábban már összegyűjtött 6 büntetőpontot, ezért automatikusan bevonták a jogosítványát és emellett 280 ezer forintot kellett fizetnie, amely a 170 milliárd forintnyi vagyona mellett meg sem kottyant neki.