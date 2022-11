Rendőrségi körözést adtak ki Molnár Gusztávra

Úgy tűnik, egyre több felhő gyülekezik Molnár Gusztáv feje fölött. Amellett, hogy az alkoholizmusával küzd, felesége elhagyta, most még láthatóan a rendőrséggel is meggyűlt a baja. A Police.hu-n ugyanis az elfogatóparancsok közt az ő profilja is megjelent.

A rendőrök keresik Molnár Gusztávot Fotó: Police.hu

A színészt rágalmazás miatt körözi a rendőrség.

Lejtőre került Molnár Gusztáv

Hónapok óta Molnár Gusztáv botrányától hangos a média: miután a színész bevallotta, hogy alkoholproblémákkal küzd, bevonult az elvonóra, majd rövidesen ki is jött. Felesége, Vivien elárulta: az elvonóról is terrorizálta a férfi. A nő nem bírta tovább, úgy döntött, beadja a válópert. A Drága örökösök sztárja végül önszántából vonult újra elvonóra, ám sokak szerint még nincs túl a nehezén. MC Hawer, aki maga is megküzdött az alkohol démonával, például így fogalmazott:

Nagy eséllyel méltatlanul, elhagyatva, hajléktalanként fog meghalni, ha nem változtat az életén, vagy feláll és csapot-papot hátrahagyva dolgozik és minden munkát elvállal, ami szembe jön vele.

A sóvárgás soha nem fog elmúlni, legfeljebb csak enyhül. Impulzusokkal kell teletömni magadat. Én szinte minden pénzemet élményekre költöm. Impulzusokat vásárolok, hogy ne jusson eszembe az italhoz nyúlni.

Mindenkinek az lesz a legjobb, ha most eltűnök

Egy hete aztán Molnár Gusztáv ismét úgy döntött, hogy segítségre van szüksége. Ekkor úgy fogalmazott, a legjobb lesz, ha egy időre eltűnik. Arról beszélt: egy évig nem fogják őt látni.