Molnár Gusztáv: Mindenkinek az lesz a legjobb, ha most eltűnök

Egy ország aggódik már jó ideje a Drága örökösök egykori sztárjáért, Molnár Gusztávért, akinek a pandémia óta egy lejtmenetet vett az élete. Pedig szakmájában sokáig sikeres volt, sőt a magánélete is szépen alakult. Tavaly márciusban épp a hot!-nak árulták el, hogy eljegyezték egymást Fazekas Vivivel, akkor még ragyogtak a boldogságtól. Aztán sorban jöttek a gondok, a járvány miatt Gusztinak megfogyatkozott a munkája, majd a volt párjával akadtak nehézségek, aki azzal vádolta, hogy bántalmazta a közös fiukat.

Fotó: YouTube

A színész ezt már nem bírta és újra az alkoholhoz nyúlt, gyakrabban, mint előtte, és ezután már nem volt megállás. A gondok csak mélyültek, és hiába állt mellette a szerelme, a húga, az anyukája, nem tudtak rajta segíteni. Többször vonult be önként különböző intézményekbe, hogy segítsenek rajta, de minden alkalommal abbahagyta a kezelést. A környezete már csak úgy érezte, hogy ígérget, de nincs benne elég elhatározás, egészen mostanáig. Guszti pedig mindig arra hivatkozott, hogy számára nem megfelelő az adott intézmény.

– A legutóbbi hely inkább egy munkásszállóra hasonlított, nem felelt meg, nem éreztem, hogy megkapom azt a szakmai segítséget, amire szükségem van. Egy gondozóval jóba lettem, és ő ajánlotta ezt a komoly helyet, ahova két óra múlva végleg bevonulok. Egy évre eltűnök! – kezdte a hot!-nak.

„Még nem fogtam föl, hogy semmit sem fogok tudni a külvilágról”

A Pécs közeli intézmény az ország egyik legjobb helye szakmailag, ahol szigorú szabályok vonatkoznak a betegekre. A munka nélküli színészt két barátja támogatja, hogy felépüljön.

– Elindultam egy új élet felé, ez tényleg egy profi hely. Az első két hónapban teljes izolációra számíthatok. Még nem fogtam föl, hogy két óra múlva eltűnök, és semmit sem fogok tudni a külvilágról, a fiamról, a családomról. 0–24-ben be lesz osztva az időm, ami biztosan segít majd. Mindenkinek az lesz a legjobb, ha most eltűnök. Mostanában besokalltam ettől a sok hírtől, a napokban is rosszul lettem a vonaton. Fizikailag lerobbantam, kell az újraindítás. Kopaszodok, 30 kilót fogytam. Le kell ülepedniük a dolgoknak, mert szeretnék bizonyítani a családomnak, a barátaimnak, sokan szurkolnak nekem – mondta Guszti a hot!-nak bizakodva.

„Guszti érzelgős, gyenge személyiség, nehezen tudja kezelni a problémákat”

A HOT elérte Szlovákiában élő húgát, Csillát, aki végigkísérte bátyja szenvedését, és szívből reméli, hogy ezúttal sikerül megharcolnia a démonaival.

– A szüleink, amit tudtak megadtak nekünk, tisztességesen felneveltek bennünket. Szegény család voltunk, egy kis faluból származunk, ahol színészetről senki nem is hallott. Édesapám azt sem tudta, hogy tanítják ezt a szakmát. Guszti a szüleink támogatásával jutott el Kaposvárra, és sikerült karriert befutnia. Már gyerekként látszott, hogy van benne valami, könnyen kezelte az embereket, szórakoztató volt, mindenki imádta. De az is igaz, hogy mivel művészlélek, érzelgős, gyenge személyiség, aki nehezen tudja kezelni a problémákat. A törés akkor érte, amikor a Covid miatt elveszítette a munkáját, amit még tetőzött, hogy a volt párja gyermekbántalmazással vádolta, és azt nem tudta feldolgozni – folytatta Csilla, aki 16 hónappal fiatalabb csak Gusztinál.