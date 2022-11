Kórházba került Molnár Gusztáv, vasúti síneken találtak rá

Hónapok óta Molnár Gusztáv botrányától hangos a média: miután a színész bevallotta, hogy alkoholproblémákkal küzd, bevonult az elvonóra, majd rövidesen ki is jött. Felesége, Vivien döbbenetes dolgokat fedezett fel akkor párjával kapcsolatban, ezért közölte, hogy beadja a válópert. A Drága örökösök sztárja végül önszántából vonult újra elvonóra, azóta pedig közölte, hogy külföldön kezdene új életet.

Úgy fest, Molnár Gusztáv ismét botrányba keveredett, a Blikk egyik olvasója azt állítja ugyanis, hogy

a színészt kórházba szállították, miután részegen kiesett egy vonatból.

– Tatabánya felé mentünk a vonaton, akkor szúrtam ki Gusztit, aki láthatóan ittas állapotban volt, végül a megállóban gyakorlatilag le is esett a vonatról. Egy ismerősöm mesélte utána, hogy be is vitték a kórházba – állította a szemtanú.

A történtekkel kapcsolatban a lap megkérdezte Molnár Gusztávot, aki nem tagadta a kórházi kezelés tényét, az alkoholfogyasztást azonban tagadta.

Egyszerűen rosszul lettem, azért történt minden, emiatt vittek be végül a kórházba

– mesélte a színész, aki azt is elmondta, hogy habár külföldön tervezett új életet kezdeni, végül inkább úgy döntött, hogy ismét kezelés alá veteti magát. – Bevonulok egy vidéki intézménybe, amely sokkal szigorúbb és strukturáltabb rehabilitációs központ, mint az előző volt. Úgy döntöttem, részt veszek az egyéves programjukban, így most egy teljes esztendőre elvonulok – nyilatkozta a lapnak határozottan Molnár Gusztáv, aki biztos benne, hogy nem esett vissza, de jelen pillanatban nincs olyan helyzetben, hogy sokáig tartani tudja magát.

– Azt, ami kialakult körülöttem, hogy tönkrement a szakmai és a magánéletem is, jelenleg nem tudom kezelni. Nincs más választásom, mint egy évre eltűnni, majd miután kijövök, a nulláról újrakezdeni – tette hozzá a színész, majd jövővel kapcsolatos terveivel folytatta: