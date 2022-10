Kiderült, miért vár újabb műtét VV Anettre

A nyár elején Béres Anett részt vett egy teaszeánszon, ahol olyan erős hallucinációi lettek, hogy az éjszaka, önkívületi állapotban menekülni kezdett. Végigrohant egy erdőn, közben súlyos baleset érte. Végül egy idős siklósi férfi talált rá, csonttörésekkel. Ekkor Anett a saját bevallása szerint már 24 órája feküdt egy helyen, rettegett, hogy nem éli túl. Kórházba szállítása után számos műtét várt rá.

Anettet szeptember elején az otthonában látogattuk meg. Akkor már jól volt, de még látszott: hosszú út áll előtte Fotó: Bors

– Még hosszú út vár rám a teljes felépülésig, de szentül hiszem, hogy egyszer vége lesz, és elkezdhetek egy új, megújult életet – mondta ennek kapcsán korábban a Borsnak.

Újabb műtét vár rá az Ayahuasca-szeánsz miatt

Sajnos most kiderült: nem felejtheti el a műtéteket az egykori valóságshow-játékos, ugyanis ismét kórházba kell mennie. Kiderült ugyanis, hogy túl keskeny a lábfeje, így a csontjait összetartó csavarokat ki kell műteni, méghozzá idő előtt.

– Általában fél évig, vagy akár kilenc hónapig szokták bent tartani ezeket az eszközöket, nálam azonban a keskeny lábfejem miatt úgy döntöttek az orvosok, hogy hamarabb kiveszik. Egy hónap múlva műtenek megint, remélem, utána még könnyebb lesz majd a mozgás. A csavarok, sajnos, kényelmetlenek, és kézzel is kitapinthatóak. Volt egy dudor a sarkamnál, amiről anyuval azt hittük, hogy csontkinövés, így elkezdtük masszírozni, hátha elmúlik. Persze, nem múlt el, az orvos pedig később azt mondta, ne is strapáljuk magunkat, mert ez a csavar, csak olyan keskeny a lábfejem, hogy kiáll belőle. Ezért is döntöttek a hamarabbi eltávolítása mellett – magyarázta Anett a Blikknek.

Arról is beszélt: megdöbbentette, milyen hamar leépültek az izmai. Természetesen folyamatosan jár gyógytornászhoz, így jól halad a rehabilitációval.

– Az izmaimnak és a csontoknak egy év kell, mire teljesen rendbe jönnek, de úgy érzem, egyre jobban vagyok. Bár néha nagyon zavar, hogy le vagyok lassulva, tudom, hogy nem siettethetem a felépülésemet. Ez egy furcsa helyzet, mert a balesetem előtt állandóan az idővel versenyeztem, hol az egyik munkahelyemre rohantam, hol a másikra, aztán közben haza főzni, mosni, takarítani, folyamatos időhiányom volt.