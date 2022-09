Felkereste megmentőjét, a rémálomszerű szeánsz után VV Anett visszatért Siklósa

Béres Anett július első napjaiban hozta meg élete legrosszabb döntését, egy tapasztalatlan szertartásvezetőhöz ment, hogy tudatmódosító hatása alatt egy spirituális utazáson vegyen részt. A szeánsz döbbenetesen rosszul sikerült, Anett majdnem belehalt. Mint arról szinte minden hazai sajtóorgánum beszámolt, az egykori valóságshow-szereplő a főzet hatása alatt menekülni kezdett, berohant a közeli erdőbe, ahol közel 24 órán át volt önkívületi állapotban. Bolyongása közben egy magaslesről is lezuhant, eltört a sarokcsontja és az egyik gerinccsigolyája is.

Gerinccsigolya- és lábtörést szenvedett a borzalmas kaland alatt

Béres Anett az azóta eltelt két hónapban több műtéten is átesett, jelenleg rehabilitációra jár.

Még hosszú út vár rám a teljes felépülésig, de szentül hiszem, hogy egyszer vége lesz, és elkezdhetek egy új, megújult életet

– mondta a Bors megkeresésére a volt ValóVilág-szereplő. – Csütörtökön voltam Pécsett, kontrollon. Végre találkozhattam azzal az orvossal, aki a lábamat műtötte. Őt ugyanis csak félálomban láttam, mert az operációm után szabadságra ment. Még meg sem tudtam neki köszönni, amit tett értem… Nagy szerencsém volt, hogy a pécsi orvosok és nővérek kezei közé kerültem, az ő áldozatos munkájuknak köszönhetem azt, hogy egyáltalán itt vagyok.

A rehabilitáció jól halad, de még sok munkára lesz szükség a teljes gyógyuláshoz

Felkereste megmentőjét Béres Anett

Anett a vizsgálatok után autóba ült, és elindult Siklós irányába, hogy megkeresse azt a férfit, akinek az életét köszönheti. A megmentőjét, aki felfedezte a teljesen elcsigázott, kihűlt, testileg és lelkileg is összetört lányt egy szőlőlugasban.

– Miután kiírtam a közösségi oldalaimra, hogy keresem a megmentőmet, a bácsi egyik rokona írt rám, elmondta a nevét és megadta a számát is – mesélte Anett. – Felhívtam és kértem tőle időpontot, hiszen nagyon szerettem volna személyesen is megköszönni neki, amit értem tett. Az életemet mentette meg. Anyukámmal ketten mentünk, nagyon megható találkozás volt. Süteménnyel várt minket, és ahogy beszélgettünk, sokszor az volt az érzésem, hogy nem is érti, mi miért vagyunk ennyire oda,

ő csak azt tette, amit a becsülete diktált: meglátott egy sebesült lányt és kihívta a mentőket…

Azt is elmondta – mesélt tovább Béres Anett –, hogy csak véletlenül fékeztek éppen ott, a földúton közel hozzám, kiraktak a kocsiból egy hűtőládát az árnyékba, azért álltak ott meg. Egyébként mentek volna tovább, és soha nem vesznek észre. Ha így alakult volna, akkor ott biztosan meghalok… Már fel voltam rá készülve, hogy véget ér az életem. Nem volt bennem félelem, elfogadtam, hogy eljött a vége… és akkor meghallottam az autót…

Anettről és a megmentőjéről sajnos nem készült közös fotó.

– A bácsi nem akar szerepelni a médiában, ezért nem készítettünk közös fotót – mondta Anett. – Csodálatos találkozásban volt részünk, amíg élek, hálás leszek neki. Bár képem nincs és nem is lesz róla, az arcát, amit most láttam először tisztán, sosem fogom elfelejteni.