24 óráig feküdt VV Anett, mire rátaláltak: Azt sem tudtam eldönteni, élek-e vagy sem

Július közepén megrázó és döbbenetes hír látott napvilágot: egy sámánszeánsz után öntudatlan állapotban, súlyos sérülésekkel találtak rá a Siklósi erdőben egy valóságshow-szereplőre. Hamarosan kiderült: VV Anett volt az érintett, akit kórházba szállítottak, és több komoly műtéten esett át. Anett csak lelki feltöltődésre vágyott, az úgynevezett Ayahuasca-szeánsz azonban drámai fordulatot vett, amikor a volt villalakó hallucinálni kezdett, pánikba esett, és önkívületében elmenekült az összejövetel helyszínéről.

Sáfrány Emese, aki ugyancsak részt vett a teaszeánszon, később részletesen mesélt arról, mi történt akkor, maga Béres Anett azonban sokáig képtelen volt beszélni az átélt szörnyű élményekről. Most azonban interjút adott a Blikknek, melyben elmondta: egyfajta generációs ismétlődést, mondhatni, családi átkot akart megtörni, ezért vett részt a szeánszon.

Béres Anett részletesen mesélt a szenánszon és utána átélt borzalomról Fotó: RTL

– Vannak úgynevezett generációs ismétlődések a családunkban, amiket fel szerettem volna tárni, hogy megszakadjon a lánc. Úgy kell ezt elképzelni, mint egy családi átkot, amit meg szerettem volna törni. 41 éves vagyok, és több családtagom is 42 évesen hunyt el. Anyukám édesapja, anyukám testvére és nemrég az ő fia, vagyis az én unokatestvérem is ennyi idősen ment el. Azt reméltem, nekem is segíthet ez a szertartás, elkezdtem utánaolvasni, dokumentumfilmeket néztem róla és mindenhol azt láttam, sokat segít a megértésben és hogy máshogy lássam az életet. Én is ezt reméltem. Sáfrány Emesével az utóbbi időben szoros lett a kapcsolatunk, neki is voltak gondjai, így úgy döntöttünk, együtt vágunk bele – kezdte Anett, aki arra is rátért, hol és hogyan siklott ki minden azon a bizonyos napon.

VV Anett attól rettegett, beleköltözik a Sátán

– Rettenetesen féltem végig. Megittam a főzetet, ezután borzasztó volt...

A hölgy, aki a szertartást vezette, olyan volt nekem utána, mint maga a Sátán, őt láttam benne és attól rettegtem, hogy belém akar költözni.

Úgy tudtam, 5-6 óra elteltével kiürül a szervezetemből ez a főzet, de nálam nem így volt. A szertartásvezető, már elment aludni, de bennem megmaradt a rettegés. Rajta kívül csak Emese volt ott, mondtam neki, hogy rosszul vagyok, haza akarok menni. Ő elment a táskájáért, én pedig úgy féltem, hogy menekülni kezdtem az erdőn, árkon-bokron át. Itt szeretném leszögezni, nem voltam meztelen, nem tudom, ezt ki találta ki. A pólóm ugyan nem volt rajtam, mert a főzet mellékhatásának köszönhetően lehánytam, de melltartó és nadrág volt rajtam. Futottam, mint akit űznek – mesélte, hozzátéve: felmászott egy 3 méteres magaslesre, innen lezuhanva törte el a sarokcsontját, a csigolyacsontját és öt bordáját.

Saját bevallása szerint egy teljes napig feküdt sérülten, mire rátaláltak.

Borzasztó volt... Néha azt hittem, meghaltam. Sokáig nem tudtam eldönteni, élek-e vagy sem.

Anett arról is beszélt: ellene nem indult eljárás, sőt, a rendőrök rendkívül kedvesek voltak vele, még a születésnapján is felhívták, hogy felköszöntsék.