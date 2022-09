Fordulat VV Anett teaszeánszos ügyében, megszólalt a korábbi valóságshow-szereplő

A nyár elején Béres Anett részt vett egy teaszeánszon, ahol olyan erős hallucinációi lettek, hogy fél éjszakán keresztül rohant egy sötét erdőben. Végül egy idős siklósi férfi súlyos állapotban, csonttörésekkel talált rá. Több műtét után, még mai napig orvoshoz jár. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság még augusztusban hallgatott ki egy nőt, aki feltehetően a teaszeánszt bonyolította le. Most az atv.hu újabb fejleményeket közölt a nyomozással kapcsolatban: „Egy 38 éves budapesti férfit is kihallgattak gyanúsítottként bűnpártolás miatt” – írták.

Lapunk megkereste Anettet is, hátha sejti, ki lehet ez a titokzatos férfi.

A rendőrség nem közöl velem semmit, nem kapok papírokat az eljárással kapcsolatban

– jelentette ki határozottan az egykori villalakó.

Nem foglalkozik a negatív kommentekkel

A napokban több támadás is érte Anettet, hogy inkább dolgoznia kellene a furcsa hóbortok helyett. Szerinte az emberek úgy gondolják, aki ismert, annak nincs is munkája. Pedig ő maga is megerősítette, hogy két helyen is dolgozik.

Volt olyan ember, aki azt mondta, hogy menjek kapálni. Pedig az is jó munka, ha a második emeletre viszek fel ilyen üdítős pakkokat

– mesélte nevetve Anett, aki már nagyon szeretne visszaállni a dolgos hétköznapokba, de sajnos még egy ideig lábadoznia kell, ennek ellenére pozitívan áll a jövőhöz és igyekszik erre is fókuszálni. Úgy gondolja, emiatt a tapasztalat miatt lelkileg még erősebb és határozottabb lett.