Polyák Lilla két dolgot nem akart csinálni életében: most mindkettőt megtette

Polyák Lilla és Gömöri András Máté többször is hangoztatta már, hogy nem bánják a köztük lévő 16 évnyi korkülönbséget. Lilla több szempontból is hozzáfiatalodott 30 éves szerelméhez. Nemrég kipróbálta Máté sportját, az erőemelést, és most a tinik kedvenc videómegosztó oldalára is felregisztrált, ahol férjének már komoly rajongótábora, 11 ezer követője van.

24 óráig elérhető Instagram Storyban jelentette be Lilla a debütálását:

Kettő olyan dolog van, amiről eldöntöttem, hogy biztos nem csinálom. Ez az erőemelés és a TikTok. Úgyhogy mivel féléve erőemelek, itt a pillanat, hogy most a TikTok-ot is elkezdjem.

Néhány óra alatt 200 követőre tett szert TikTokon, ahol a kommentelők között feltűnt barátnője, Janza Kata is:

„Juhuuuu! De jó! Mi csajok tartsunk össze! Lehet, hogy én is elkezdem az erőemelést!”

– viccelődött a színésznő.

Máté pedig csak ennyit fűzött hozzá:

„Szívesen!!!”

Mire Lilla ezt válaszolta néhány nevetős emotikon kíséretében:

„Megbánod még”