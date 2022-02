Rá sem ismerni a népszerű magyar színészre: 110 kg lett

Nem csak fantasztikus színész, hanem Naturál Testépítő Olimpiai aranyérmes a jóképű Gömöri András Máté!

A színész 6 hétig tömeget növelt és a célja a 110 kilogrammos testsúly elérése volt, amit sikeresen teljesített is. A büszke Máté erről egy képet is megosztott Instagramján, amin jól látszik, milyen hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt időben. Most pedig ismét a fogyásé lesz a főszerep az életében.

"Most az Erőemelő OB-ig szépen lassan elindulok súlyban vissza, az erő és az izomtömeg lehető legmaximálisabb megtartása mellett. Egyrészt 105 kg-os súlycsoportban akarok az IPF OB-n versenyezni, másrészt a színpad és a kamera is jobban kedveli, amikor nem vagyok akkora, mint az Auróra romboló hajó" – írta viccesen Máté.