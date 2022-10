Drámai pillanatok a Tv2 stúdiójában: Mentő vitte kórházba a Sztárban sztár leszek! énekesét

Kálóczi Réka múlt héten Alicia Keys-ként láthatták a nézők a Sztárban sztár leszek! harmadik évadának középdöntőjében. Produkciójával olyannyira meggyőzte a mestereket, hogy helyet kapott az élő show székei között. Pápai Joci bizalmat szavazott a lánynak, hiszi, hogy ő esélyes a legsokoldalúbb előadók címre, ezért úgy döntött, beválasztja a csapatába. A hirtelen baleset azonban most mindent felülírhat...

Mindenki rémálma

A 12 élő showba kerülő énekes gőzerővel készül az adásra, folyamatosan gyakorolnak, hogy vasárnap a legszínvonalasabb műsorral induljon a verseny. Kálóczi Réka nagy kihívás elé nézett volna, hiszen a megállíthatatlan Kossuth-díjas színésznőt, Oszvald Marikát kellett volna színpadra vinnie. A próba közben azonban megtörtént, ami minden versenyző rémálma: súlyos baleset érte. Kedden, táncpróba közben olyan szerencsétlenül esett, hogy eltörött a lába.

Réka fájdalmai miatt sejteni lehetett, hogy nagy a baj. Fotó: TV2

Elviselhetetlen volt a fájdalma

Réka az egyik mozdulatsor végén szerencsétlenül ért földet: a talpa helyett a térdére esett. A stáb egyből a segítségére sietett, mindenki megrémült a történtek láttán. Hatalmas, elviselhetetlen fájdalmai voltak, így lehetett sejteni, hogy nagy a baj. A baleset akkor tűnt igazán komolynak, amikor Réka már egyáltalán nem bírt lábra állni. Nem sokkal később már egy hordágyon vitték ki a stúdióból, a mentőautó pedig kórházba szállította a fiatal énekesnőt.

Szirénázva vitte el a mentő Rékát a TV2 stúdiójából. Fotó: TV2

Az egész stáb aggódik érte

Kálóczi Réka még mindig kórházban van, és olyannyira komolyak a sérülései, hogy azóta meg is műtötték. Azt, hogy állapota lehetővé teszi-e, hogy vasárnap este színpadra lépjen, azt egyelőre még nem tudni. Az egész stáb, a versenytársak és mestere is nagyon aggódik érte, hogy mielőbb felépüljön és részese lehessen a versenynek. Főleg azért, mert Réka régi vágya, hogy az hosszú távon foglalkozhasson az énekléssel, éppen ezért jelentkezett a Sztárban sztár leszek!-be, hogy bizonyítsa, helye van a zenei világban. Réka kitartó, maximalista természetének köszönhetően remélhetőleg a felépülése is olyan gyors ütemben fog menni, mint amilyen pozitív az ő személyisége.

Egyelőre nem tudni, hogy Réka állapota engedi-e, hogy részt vegyen az élő show-ban. Fotó: TV2

Pápai Jocit sokkolta a baleset

Megkérdeztük Pápai Jocit, aki a csapatába választotta Rékát. Mint mondta: egyelőre semmi biztosat nem tud. Abban reménykedik, hogy versenyzőjének az állapota megengedi majd, hogy vasárnap színpadra álljon.

– Amikor felhívtak a kollégáim és megtudtam mi történt, egyszerűen nem akartam elhinni. Hosszú percekbe telt mire feleszméltem, annyira sajnálom szegény Rékát. Remélem minél előbb felépül, és tudja folytatni a műsort – mondta a Sztárban sztár leszek! mestere.

Fotó: TV2

Berkes Olivér bokarögzítő gipsszel állt színpadra

A Sztárban Sztár ötödik évadában Berkes Olivér került nehéz helyzetbe. Az énekes az utcán sétált, amikor olyan rosszul lépett, hogy azonnal megtörtént a baj. Elszakadt a bokaszalagja, így csaknem kérdésessé vált, hogy az élő show-ban színpadra tud-e állni. Kétszer is megröntgenezték a lábát, de szerencsére törést nem találtak, viszont a sérülése komoly volt, és bár fekvő gipszet javasolt az orvos neki, de saját felelősségére elutasította. Mindez és fájdalma ellenére úgy döntött, nem adja fel a versenyt és bokarögzítő gipsszel állt színpadra. Amy Winehouse dalával lépett a közönség elé, igaz, állni nem tudott, de rutinosan megoldották a helyzetet, és a koreográfiát igazították Olivér egészségügyi problémájához.

Berkes Olivérnek 2017-ben, a 9. adásban ért véget a verseny. Fotó: Magneoton

A műsorkészítők komoly döntés előtt állnak. A Bors részére eljuttatott nyilatkozatban kaptunk választ azon kérdésünkre, a váratlan helyzet milyen irányba változtatja meg a műsor menetét a TV2. – A Sztárban Sztár leszek! teljes csapata nagyon drukkol Rékának a mihamarabbi felépülésért. Mivel egyelőre nem tájékoztatta Rékát az orvosa, nem tudjuk mennyire súlyos a térdsérülés, és a műtét után meddig fog lábadozni. A műsor alkotói jelenleg is azon dolgoznak, hogy olyan megoldást találjanak, ami a Sztárban sztár leszek! nézőinek a legjobb, és az eddigi évadokhoz hasonlóan színvonalas élő showt láthassanak – árulta el a csatorna.