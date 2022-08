Féltve óvja párját Berkes Olivér: Rossz vége is tud lenni

Berkes Olivér a pandémia idején kevesebbet tudott odafigyelni a fizikumára. Többször is elkapta a koronavírust, rengeteget időt töltött munka miatt a számítógép előtt, plusz egy váratlan betegség is megakadályozta abban, hogy újra komolyabban foglalkozzon az edzéssel.

Sajnos a szívizomgyulladásom is meggátolt abban, hogy sportolhassak. Ijesztő, hogy nem voltak erre utaló tüneteim.

Teljesen véletlenül derült ki nálam is, így arra biztatok mindenkit, időnként érdemes terheléses tesztet végeztetni, ha már baj van, mielőtt orvosolva legyen – kezdte az énekes. – Amikor az EKG vizsgálaton voltam, egy perc sem telt el, az orvos azonnal leállított, szigorúan kiadta, csak kutyasétáltatás jöhet mozgásképpen szóba nálam, de még az is lassan. Akkor már javában sportoltam, hosszú távon konzekvenciája lett volna, ha a gyulladásra ráedzem. Végtelenül fájt a hátam, a derekam, szinte mindenem, amit előbb ki kellett kúrálnom, hogy újra elkezdhessek komolyabban mozogni. Gyógyszert kellett rá szednem, és kötelezően előírták a pihenést. Lelkiekben nagyon leépített, nem szeretem, ha nincs semmi aktivitás a napomban – fűzte hozzá Olivér, aki sikeresen felépült a betegségből, és a sport is visszaépült a mindennapjaiba.

Olivért boldogsággal tölti el az elmúlt tíz évtizedben elért sikerei Fotó: Instagram

– Most érzem magamban azt, hogy visszatértem az utamra, és már kifejezettem élvezem a mozgást. Az elsődleges célom, hogy megőrizzem az egészségemet és természetesen jól érezzem magam a bőrömben. A nyári hónapok a fellépések miatt igen elfoglaltak, főleg hét közben jut rá időm, de most már az őszhöz közeledve azt gondolom, az eddigieknél is többet tudok vele foglalkozni – mesélte.

Olivér tíz évvel ezelőtt kezdte felépíteni a karrierjét. A Borsnak elárulta, boldogan tekint vissza az elmúlt egy évtizedre.

A szakmai munkásságomat visszanézve elégedettséggel és boldogsággal tölt el, hogy rengeteg dalt alkothattam, számos sikert és boldog pillanatot élhettem meg. Hálás vagyok ezért.

Vannak most is terveim, folyamatosan kattog az agyam, készülök meglepetésekkel. Most egy olyan feladatot is elém gördített az élet – amiről egyelőre még nem árulhatok el többet –, ami régi álmom, szeretnék majd a lehetőséggel élni, és ez is olyan lesz, amire büszkén nézhetek majd vissza, ha – remélhetőleg jó sokára – levetem a gúnyát, és nyomot hagyok az emberek lelkében – jelentette ki.

A szabadidejét igyekszik tartalmasan eltölteni Fotó: Instagram

Az énekes soha nem engedett nagy betekintést a magánéletébe. Nem a világhálón éli a hétköznapjait, így azt sem lehetett tudni, megosztja-e valakivel az életét. Egészen mostanáig, ugyanis a Bors érdeklődésére elárulta, foglalt a szíve.

– A magánéletemmel is elégedett vagyok, igaz erről csak szűkszavúan kommunikálok. Ennek pedig az az oka, ha az ember párja civil, akkor nem tartom azt kötelességének, hogy pusztán csak azért, mert engem közszereplőként kapott egy csomagban, neki is fel kell vállalnia. Egy jól működő párkapcsolat egy virágzó ékszerdoboz tud lenni, amit mi szeretnénk megóvni és ápolni, mert féltjük azt, ami van. Ha csak egy porszem ebbe belekerül, rossz vége is tud lenni. Nem titkolom, hogy párom van, csak nem szeretném a személyét bevonni – mesélte Olivér.