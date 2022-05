Oszvald Marika: Kitartóan küzdött a lányom, hogy édesanya lehessen

Május 5-én, 9 óra két perckor jött világra Oszvald Marika első unokája, a kisfiú a Vince nevet kapta. A színésznő a Borsnak elárulta, nagyon élvezi a nagymama szerepet, és különösen nagy boldogság számára, hogy a szüléskor ott lehetett lányával.

A boldogság termeli bennem az energiát, és teljesen feltöltődtem – kezdte Marika.

– Most is itt vagyok a lányomnál, két óránként etetünk, én is felkelek minden alkalommal. Alig alszom, de az én korosztályomnak már nem is szükséges sok pihenés. Mámorító érzés, ahogy megfogom a picike testét és megsimogatom a selymes bőrét, és imádom a finom illatát. Körülbelül ugyanazt érzem, mint amikor eufórikus állapotba kerültem a saját szülésem után – mesélte, majd hozzátette, sok a munkája, de minden szabad percét a babázás tölti ki.

Krisztinának bőven van segítsége, mindenki szeretne a baba körül lenni.

– Felosztjuk a teendőket, mindig van segítsége, de valójában mi akarjuk kiélvezni a csodálatos pillanatokat – fűzte hozzá Marika. – Szerencsére nagyon stramm a lányom, le a kalappal előtte. Van segítség bőven, együtt örülünk, mert nagyon sokáig, kitartóan küzdött a lányom, hogy édesanya lehessen. A tanácsaimra egyáltalán nincs szüksége, a lányom egy védőnő, fölkészült mindenre, elolvasott, amit csak lehet – mondta mosolyogva érdeklődésünkre.

A színésznő bár nagyon örül a kis Vincének, de sosem erőltette lányánál az unoka érkezését.

Mindig az volt fontos számomra, hogy a gyerekem boldog legyen. Hosszú időn keresztül láttam, mennyit szenved emiatt, mert ő nagyon vágyott már egy kisbabára. Sosem kértem számon tőle, miért nem szül már nekem unokát – mesélte Marika.