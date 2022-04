Sorozatsztár hangja segít az elalvásban

A Bridgerton család a Netflixen akkorát robbant, hogy pillanatok alatt vált 2020 végén a Netflix legnézettebb sorozatává, előtte még sosem néztek ennyien a streamingszolgáltatónál egy sorozatot sem. Azóta megérkezett a második évad is, és ha lehet hinni a pletykáknak, akkor a következő években sem maradunk a Bridgertonok nélkül. A második évad sokakban keltett csalódást, de még többekben imádatot, leginkább a vikomt, vagyis az Anthony Bridgertont alakító Jonathan Bailey miatt. Az igazi vikomt-fanoknak pedig van egy jó hírünk: mostantól akár álomba is ringathat bennünket Jonathan.

Elmét nyugtató hangok

Felfigyeltek ugyanis Baileyre, vagyis leginkább megnyugtató, bársonyos hangjára a Calm névre keresztelt meditációs alkalmazás készítői is, így Jonathan is csatlakozott a Calm felolvasóihoz. Ezentúl már akár Anthony hangját hallgatva is álomba ringathatják magukat a rajongók. A Szerelmes levél egy angol férfitól cím alatt futó meditációs estimesére nagyon büszke a világsztár, aki mint kiderült, jómaga is örömmel használja a Calm alkalmazását a rohanó hétköznapokban.

– Imádom a Calmot. Számos történetet hallgattam már náluk az évek során szuper tehetséges felolvasók előadásában. Éppen ezért megtiszteltetés, hogy most kiadhatom a sajátomat. Remélem, hogy a hallgatók kényelmesen álomba szenderülnek majd, miközben velem hajókáznak a trópusi tengereken. Jól tudom, hogy milyen nehéz éjszakánként elhallgattatni az elménket, így remélem, hogy a történetem egy megnyugtató romantikus utazásra kalauzolja majd el őket egy mély, energizáló álom felé – mondta Jonathan Bailey, aki egyébként sikeres színházi színész is.

Az alvászavar hosszú távon gond

Az alvászavar sajnos rendkívül sokakat érintő probléma, mely nehéz elalvással, rendszeres éjjeli felébredésekkel, kialvatlanul ébredéssel is járhat, és sokkal veszélyesebb következményei is lehetnek egy átmeneti fáradtságérzetnél. A megoldás már csak azért is rendkívül fontos, mert az álmatlanság hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat eredményezhet, a kutatók kapcsolatba hozták számos egyéb közt a diabétesz, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint az Alzheimer-kór kialakulásával is. A meditációs technikák népszerű módszerek az összpontosításra, a stresszoldásra, és segítenek az álmatlanság megszüntetésében, azonban az elalvás körülményeire is figyelni kell. Fontos, hogy az elalvás előtti két órában már nem ajánlott enni, és az intenzív ingereket is kerülni kell. A tévéképernyő és a telefon kék fénye megzavarja a biológiai órát, és rontja az alvás minőségét is. A teljes sötétség a legideálisabb az alváshoz, ezért egy vastag sötétítőfüggöny nélkülözhetetlen kelléke a pihenésnek.

A dobozlégzés

A meditáción kívül a légzés is sokat segíthet, ha alvástámogatásról van szó, a dobozlégzésnek is nevezett technika stresszoldó, lazító hatású, amellyel felkészülhet a test az alvásra. A néhány perces gyakorlat során a légzésre kell figyelni, mely az orron át történik. A kivitelezést segíti, ha elképzelsz egy egyforma oldalhosszúságú dobozt. A levegő beszívásánál négyig számolj el, közben képzeld azt, hogy az egyik oldalon lassan felérsz a doboz tetejére. Fokozatosan, számról számra több levegővel teljen meg a tüdőd! A levegőt ezután ugyancsak négyig számolásig tartsd benn, közben azt képzeld el, hogy a doboz tetején az egyik oldalról a másikig érsz el. A következő négy számolás alatt fújd ki a levegőt, és képzeld el azt, hogy fentről lefele tartasz a doboz oldalán. Ezt követően négy számolásig tartsd kifújva a levegőt, és fejezd be a képzeletbeli mozgást, juss el a doboz túlsó feléig. Az indulási ponttól újrakezdheted a légzést a számolásokkal együtt bármennyiszer, ahányszor szükségét érzed a teljes megnyugvásig.