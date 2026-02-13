Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Linda, Ella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Botrány a téli olimpián: többen felháborodtak a bírók pontszámain a jégtánc döntője után

téli olimpia 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 13. 21:45
botrányműkorcsolya
Komoly felháborodást váltott ki az a bizonyos pontozási rendszer, amiben a téli olimpia bírói közzétettek.
Amy Mans
A szerző cikkei

Az idei téli olimpia sem telt el botrány nélkül, hiszen nagy felháborodást keltett a bírók pontszámait ért eredményekről, ami február 11-én a versenyző műkorcsolyázók között zajlott, mivel az amerikai páros Madison Chock és Evan Bates ezüstérmet nyertek, míg a francia páros, Laurence Fournier Beaudry és Guillaume Cizeron aranyérmes lett.

alt=Az idei téli olimpia sem telik el botrány nélkül- a két jégtáncos páros között pattanásig feszült a helyzet
Az idei téli olimpia sem telik el botrány nélkül, hiszen többen felháborodtak a bírók pontozásain a jégtánc döntője után / Fotó: YouTube - Eurosport Magyarország 

Az idei téli olimpia a bírókat sem kíméli

A CBS Sports beszámolója szerint Chock és Bates mindössze 0,43 ponttal maradt el a francia párostól, és a szabadprogram során a kilenc bíró közül öten magas pontszámot adtak nekik, míg hárman inkább Fournier Beaudry-t és Cizeront részesítették előnyben. A végső összesítésben Fournier Beaudry és Cizeron 225,82 pontot kapott, míg az amerikai csapat 224,39-et, ez végül 1,43 pontos különbséget jelentett. A francia bíró, Jezabel Dabouis pontozása jelentősen eltért a többiekétől, mivel a francia párosnak 137,45 pontot adott a szabadprogramra, míg Chocknak és Batesnek csak 129,74-et.

Természetes, hogy egy bírói testület tagjai különböző pontszámokat adnak, és több mechanizmus is létezik az ilyen eltérések kiegyenlítésére. Az ISU teljes mértékben bízik a megítélt pontszámokban, és elkötelezett a tisztességes verseny mellett

- magyarázta Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség a NBC Newsnak.

A műkorcsolyázó, Chock később azt nyilatkozta, hogy hasznos lenne, ha a pontozás átláthatóbb és a nézők számára érthetőbb lenne, hogy jobban átláthassák, mi történik.

Rengeteg minden forog kockán a versenyzők számára, amikor mindent beleadnak a jégen, és megérdemeljük, hogy a bírók is a maximumot nyújtsák, és valóban igazságos, egyenlő feltételek mellett versenyezhessünk

- magyarázta Chock.

Közben egy petíció is indult a Change.org oldalon, amelyben arra kérik a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot és az ISU-t, hogy vizsgálják ki a pontozást, és tegyenek eredményes lépéseket a játékok tisztasága érdekében - írja az UNILAD.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu