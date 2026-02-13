Botrány a téli olimpián: többen felháborodtak a bírók pontszámain a jégtánc döntője után

Az idei téli olimpia sem telt el botrány nélkül, hiszen nagy felháborodást keltett a bírók pontszámait ért eredményekről, ami február 11-én a versenyző műkorcsolyázók között zajlott, mivel az amerikai páros Madison Chock és Evan Bates ezüstérmet nyertek, míg a francia páros, Laurence Fournier Beaudry és Guillaume Cizeron aranyérmes lett.

Az idei téli olimpia sem telik el botrány nélkül, hiszen többen felháborodtak a bírók pontozásain a jégtánc döntője után / Fotó: YouTube - Eurosport Magyarország

Az idei téli olimpia a bírókat sem kíméli

A CBS Sports beszámolója szerint Chock és Bates mindössze 0,43 ponttal maradt el a francia párostól, és a szabadprogram során a kilenc bíró közül öten magas pontszámot adtak nekik, míg hárman inkább Fournier Beaudry-t és Cizeront részesítették előnyben. A végső összesítésben Fournier Beaudry és Cizeron 225,82 pontot kapott, míg az amerikai csapat 224,39-et, ez végül 1,43 pontos különbséget jelentett. A francia bíró, Jezabel Dabouis pontozása jelentősen eltért a többiekétől, mivel a francia párosnak 137,45 pontot adott a szabadprogramra, míg Chocknak és Batesnek csak 129,74-et.

Természetes, hogy egy bírói testület tagjai különböző pontszámokat adnak, és több mechanizmus is létezik az ilyen eltérések kiegyenlítésére. Az ISU teljes mértékben bízik a megítélt pontszámokban, és elkötelezett a tisztességes verseny mellett

- magyarázta Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség a NBC Newsnak.

A műkorcsolyázó, Chock később azt nyilatkozta, hogy hasznos lenne, ha a pontozás átláthatóbb és a nézők számára érthetőbb lenne, hogy jobban átláthassák, mi történik.

Rengeteg minden forog kockán a versenyzők számára, amikor mindent beleadnak a jégen, és megérdemeljük, hogy a bírók is a maximumot nyújtsák, és valóban igazságos, egyenlő feltételek mellett versenyezhessünk

- magyarázta Chock.

Közben egy petíció is indult a Change.org oldalon, amelyben arra kérik a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot és az ISU-t, hogy vizsgálják ki a pontozást, és tegyenek eredményes lépéseket a játékok tisztasága érdekében - írja az UNILAD.