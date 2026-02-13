"Ki kellett volna maradni" - Liu Shaoang nem kertelt a csalódás után

A szám legutóbbi bronzérmeseként a döntőbe sem jutott 1000 méteren a Liu Shaoang a téli olimpián. A kínai színekben szereplő gyorskorcsolyázót többen is akadályozták az elődöntőben, s utólag a bírók sem hoztak számára kedvező döntést, így csak a B-döntőben jutott számára hely. Azt viszont megnyerte, így a négy évvel ezelőtti, Pekingben megszerzett harmadik helye után most hatodik lett.

Liu Shaoang 1000 méteren nem szerzett érmet a téli olimpián Fotó: Andy Cheung

A pekingi olimpia után kínai színekre váltó sportoló az 1000 méteres szám után a M4 Sport helyszíni stábjának magyarul nyilatkozott. Elmondta, hogy a történtek ellenére legkevésbé sem csalódott.

"Nyilván most csak egy B döntő jött össze, de becsületből lekoriztam. Hatodik hely, ez is egy szép eredmény egy olimpián. Sajnos a döntő nem jött össze, de a csapattársamnak igen és kellett a csapatnak ez az érem, egyfajta morális pluszt ad ez mindenkinek. Még van hátra három táv, reméljük a legjobbakat."

Csalódott nem vagyok, nyilván lehetett volna jobb is. Kétszer is volt egy kis kontakt, volt akadályozás is, ezekbe nem kellett volna belemenni, inkább ki kellett volna maradni, nyilván így kívülről már máshogy látom

– idézi a sportolót a Magyar Nemzet.

Így folytatódik a téli olimpia Liu Shaoang számára

A magyar színekben két olimpiai aranyat nyerő gyorskoris még három számban érdekelt Milánóban a téli olimpián. Szombaton 1500 méteren, hétfőn pedig címvédőként 500 méteren áll rajthoz, emellett tagjai a kínai váltónak is.