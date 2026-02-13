Megalázott exe kipakolt a téli olimpia összetört botrányhőséről

Ha a sílövők 20 kilométeres egyéni indításos versenyén ketten jobbnak is bizonyultak nála, a bronzérmet nyert norvég Sturla Holm Laegreid híre többekhez eljutott milánói-cortinai téli olimpia történéseiről, mint a győztes honfitársa, Johan-Olav Botn és a második francia Éric Perrot neve. A váltóban 2022-ben ötkarikás aranyérmes, 28 éves biatlonista azzal keltett feltűnést, hogy az újabb olimpiai érme megünneplése helyet élő adásban vallotta be: megcsalta a szerelmét.
Laegreid összetörve beszélt arról, hogy ez a siker mit sem vigasztalja, mert három hónapja hűtlen volt, ezért szakítottak vele, és most nem oszthatja meg az örömét a számára – tegyük hozzá: utólag már – oly fontos nővel.
A norvég VG-nek sikerült szóra bírnia a sportoló megcsalt, majd a nagy visszhangot kiváltott nyilatkozattal ország-világ előtt megalázott exét.
– Nehéz megbocsátanom. Még az egész világ előtt tett szerelmi vallomás után is. Nem én választottam, hogy ebbe a helyzetbe kerüljek, és fájdalmas, hogy ezt kell kiállnom. Kapcsolatban álltunk, és tudja erről a véleményemet – utalt arra a neve elhallgatását kérő nő, hogy a hűtlenség tényén felül Laegreid tapintatlan, nyilvános kitálalását is nagyon nehezményezi.
Ellenben kihasználta az alkalmat, hogy a családtagjainak és a barátainak megköszönje a támogatást ebben a nehéz időszakban, sőt azoknak is, akik ismeretlenül vele éreznek. Laegreid először nem akart reagálni megcsalt és megalázott exkedvese kifakadására, de utóbb elmondta: "Nagyon sajnálom, hogy megosztottam a tévénézőkkel ezt a személyes történetet; nem vagyok teljesen magamnál, képtelen vagyok tiszta fejjel gondolkodni".
Sturla Holm Laegreid a harmadikként zárt olimpiai versenye után egy tévéinterjúban mondta el: fél éve megismerte "élete szerelmét", "a világ legszebb és legcsodálatosabb személyét", de három hónapja elkövette "élete legnagyobb hibáját": megcsalta. Miután egy héttel az olimpia előtt bevallotta a tettét, a nő szakított vele, ő pedig élete legszörnyűbb hetén van túl.
– Természetesen véget vetett a kapcsolatunknak, de képtelen vagyok belenyugodni. Remélem, talán megmutatja neki, mennyire szeretem, ha a tévében követek el ilyen szociális öngyilkosságot. Vállalom a tettem következményeit, azt is, hogy ő és ezután mindenki más is gyűlölni fog, és teljes szívemből bánom a történteket – mondta akkor a téli olimpia friss bronzérmeseként.
