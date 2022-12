Boris Becker kitálalt a börtönről, megkereste vele az egész adósságát

Kezd egyenesbe jönni a bukott teniszlegenda élete. Boris Becker az adósságai miatt magáncsődöt jelentett, majd a hatóságok elől jókora összegeket és vagyontárgyakat eltitkoló egykori világelsőt április végén 2,5 évre csukták le Angliában, mégis csak a negyedét kellett rács mögött töltenie. A brit börtönök túlzsúfoltsága miatt (bizonyos feltételen teljesülése esetén) inkább kiengedik és hazatoloncolják a külföldi állampolgárokat. Így járt az 55 éves, hatszoros Grand Slam-győztes világsztár is, aki Németországba pár napja hazatérve egyetlen interjúval többet kaszált, mint amennyit még ki kell perkálnia.

Kész Becker terve, így keres egy halom pénzt az eladósodott világsztár Fotó: AFP

Már az is sokaknál kiverte a biztosítékot, hogy a "nincstelen" Becker fapados járat helyett magángéppel repült haza Münchenbe. Mint kiderült, a 8350 euróba (közel 3,5 millió forint) fájó utat a Sat.1 tévétársaság fizette, amely exkluzív interjút sugároz vele.

– Boris még mindig Németország egyik leghíresebb sportolója, és az első interjúja nagyon sokat ér. Nagy volt az érdeklődés a szabadulása iránt is, és a magángép azt is szolgálja, hogy más médiumok ne is lássák – árulta el egy Beckerhez közeli forrás.

A Bild most azt is megtudta, mennyi az annyi: a frissen szabadult sztár 514 ezer euróért (207 millió forint) vállalta a beszélgetést. Ez valamivel több, mint amennyivel még adós, ráadásul egy jogi kiskaput kihasználva a bevételei fele nála maradhat, ráér később törleszteni. Sajtóhírek szerint többek között könyv is készül róla, ami szintén hozhat a konyhára.

Becker karácsony előtti hazatérésének elsősorban 87 éves édesanyja, Elvira örül. Azt ellenben egyelőre nem tudni, hogy "Bumm-bumm Boris" mikor láthatja viszont négy gyerekét. Várhatóan ugyanis még évekig nem térhet vissza Londonba, ahol az első házasságából született fiai élnek: a 28 éves Noah és a 23 éves Elias; valamint a "spermalopásos" éttermi félrelépéséből származó 22 éves lánya, Anna és a papíron máig érvényes, de már négy éve zátonyra futott újabb frigyéből született Amadeus.