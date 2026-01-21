Az egyik legkellemetlenebb betegség gyermekkorban: a középfülgyulladás

Diagnózis

A fül fültükörrel történő vizsgálatával lehet felállítani a középfülgyulladás diagnózisát. A vizsgálat során jól látszik a vörös, gyulladt dobhártya, mely mögött váladék figyelhető meg, amely akár elő is domboríthatja, feszítheti a dobhártyát. Amikor a dobhártya már nem tud ellenállni a feszítésnek, perforál (kilyukad), a váladék pedig a hallójáraton ürül fülfolyás formájában. Ilyenkor megszűnik a feszítő fájdalom, ám a halláscsökkenés továbbra is fennáll.

Tünetek, kialakulás

A középfülgyulladást okozhatják baktériumok és vírusok is. Az előbbi esetében gennyes, míg utóbbinál vizes váladékképződéssel járnak. Előfordulhat, hogy a vírusos eredetű középfülgyulladás során bakteriális felülfertőződés történik, emiatt gennyies gyulladás lép fel, emiatt a kezelést módosítani szükséges.

Az orrgaratban lévő váladék és a benne lévő kórokozók a fülkürtön át a középfülbe juthatnak náthás állapot esetén (tüsszentés, orrfújás, szipogás), így alakíthatják ki a középfülgyulladást. Mivel a csecsemőknek és a kisgyermekeknek rövid a fülkürtjük, ez növeli a váladék bejutásának esélyét az orrgaratból középfülbe.

Kezelés

A legfontosabb az orrjáratok átjárhatóságának a biztosítása: az orrváladék eltávolítása (például az orr leszívásával), orrcseppek használata. Jó, ha a gyermek sokat rág, mert a rágás és a nyelés során a fülkürt megnyílik, így a középfül folyamatosan tisztul a váladéktól. A gyermek megnövekedett folyadékszükségletét szintén biztosítani kell.

Gennyes fülgyulladás esetén antibiotikumos kezelésre is szükség van. Antibiotikumot kizárólag orvosi rendelésre adjunk a betegnek! Középfülgyulladás esetén az orvos nagyobb dózisban írja fel az antibiotikumot a gyermeknek, mint egy felső légúti megbetegedés esetén. Erre azért van szükség, hogy a betegség ne húzódjon el, ne lángoljon fel újra, és teljesen el tudjon múlni.

Abban, hogy középfülgyulladás esetén szükség van-e a dobhártya felszúrására, még a fül-orr-gégészek között sincs egyetértés. Az utóbbi időben egyre kevesebben alkalmazzák ezt a megoldást, melynek szükségességét a fül-orr-gégész dönti el.