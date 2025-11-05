Pozitív a teszt... és most hogyan tovább?

1. Az első teendők – amikor még minden új és furcsa

Először is: lélegezz egy nagyot. Igen, tényleg megtörtént. Pozitív a terhességi teszt. Most jöhetnek a gyakorlati lépések.

Jelentkezz be orvoshoz. A legtöbben a 6-7. hét körül mennek először ultrahangra, ekkor derül ki hivatalosan is, hogy minden rendben, és megerősítik a terhességet. A nőgyógyász segít kiszámolni a szülés várható időpontját is.

Ha türelmetlen vagy, online kalkulátorral is kiszámolhatod a dátumot, de az orvosi ultrahang ad majd pontos eredményt.

2. Mikor mondd el – és kinek?

Na ez az, amiről mindenki másképp gondolkodik. Van, aki a 12. hétig titkolja, és van, aki már másnap hívja a legjobb barátnőjét sírva-nevetve. A „12 hetes szabály” azért alakult ki, mert addig nagyobb a bizonytalanság. De ha neked jól esik megosztani a hírt a közeli családdal, barátokkal – tedd meg. Jól jön, ha van, aki megérti, miért nézel ki hajnali tízkor is úgy, mintha éjszakáztál volna, vagy miért undorodsz hirtelen a kávé szagától.

3. Figyelj magadra – és a benned növekvő kis életre

Mostantól nemcsak magadra kell figyelned, hanem valakire, aki teljesen rád van bízva.

Terhesvitamin: ha még nem tetted, kezdj el szedni. A folsav különösen fontos, mert kulcsszerepet játszik a baba idegrendszerének és agyának fejlődésében. A terhesség első heteiben (amikor te még talán nem is tudsz róla) alakul ki az idegcső, amiből később a gerincvelő és az agy lesz. Ha ebben az időszakban a szervezet nem jut elegendő folsavhoz, az növelheti bizonyos fejlődési rendellenességek kockázatát.

Táplálkozás: próbálj sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát enni, és ne stresszelj, ha néha csak egy sajtos kiflit kívánsz. Ez is rendben van. És örülj neki, ha nincs hányingered. De ha mégis, van néhány étel, ami segíti enyhíteni az émelygést.

Mozgás: ha korábban is mozogtál, az orvosoddal egyeztetve folytathatod a sportolást várandósan is. Ha nem, ne most kezdj bele új sportokba – viszont egy laza séta vagy kismamajóga is csodákat tesz.

Pihenés: a tested keményen dolgozik most. Aludj, amikor csak tudsz, és ne legyen lelkiismeret-furdalásod, ha délután ledőlsz.