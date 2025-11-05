Pozitív a teszt... és most hogyan tovább?

Először is: lélegezz egy nagyot. Igen, tényleg megtörtént. Pozitív a terhességi teszt. Most jöhetnek a gyakorlati lépések.
Jelentkezz be orvoshoz. A legtöbben a 6-7. hét körül mennek először ultrahangra, ekkor derül ki hivatalosan is, hogy minden rendben, és megerősítik a terhességet. A nőgyógyász segít kiszámolni a szülés várható időpontját is.
Ha türelmetlen vagy, online kalkulátorral is kiszámolhatod a dátumot, de az orvosi ultrahang ad majd pontos eredményt.
Na ez az, amiről mindenki másképp gondolkodik. Van, aki a 12. hétig titkolja, és van, aki már másnap hívja a legjobb barátnőjét sírva-nevetve. A „12 hetes szabály” azért alakult ki, mert addig nagyobb a bizonytalanság. De ha neked jól esik megosztani a hírt a közeli családdal, barátokkal – tedd meg. Jól jön, ha van, aki megérti, miért nézel ki hajnali tízkor is úgy, mintha éjszakáztál volna, vagy miért undorodsz hirtelen a kávé szagától.
Mostantól nemcsak magadra kell figyelned, hanem valakire, aki teljesen rád van bízva.
Terhesvitamin: ha még nem tetted, kezdj el szedni. A folsav különösen fontos, mert kulcsszerepet játszik a baba idegrendszerének és agyának fejlődésében. A terhesség első heteiben (amikor te még talán nem is tudsz róla) alakul ki az idegcső, amiből később a gerincvelő és az agy lesz. Ha ebben az időszakban a szervezet nem jut elegendő folsavhoz, az növelheti bizonyos fejlődési rendellenességek kockázatát.
Táplálkozás: próbálj sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát enni, és ne stresszelj, ha néha csak egy sajtos kiflit kívánsz. Ez is rendben van. És örülj neki, ha nincs hányingered. De ha mégis, van néhány étel, ami segíti enyhíteni az émelygést.
Mozgás: ha korábban is mozogtál, az orvosoddal egyeztetve folytathatod a sportolást várandósan is. Ha nem, ne most kezdj bele új sportokba – viszont egy laza séta vagy kismamajóga is csodákat tesz.
Pihenés: a tested keményen dolgozik most. Aludj, amikor csak tudsz, és ne legyen lelkiismeret-furdalásod, ha délután ledőlsz.
Amit mindenképp kerülj: alkohol, cigaretta, nyers hús, nyers hal, nyers tojás, pasztőrözetlen sajt, és a túl sok koffein. A gyógyszerekről pedig mindig egyeztess az orvossal.
Az első 12 hét nem véletlenül kapta ezt a nevet. Egyes napokon úgy érezheted, mintha egész nap tengeribeteg lennél, máskor pedig alig bírsz ébren maradni.
A leggyakoribb tünetek:
Ne ijedj meg tőlük, elmúlnak. És igen, lesz idő, amikor újra lesz kedved hajat mosni és főzni is.
Pénzügyek: érdemes majd átgondolni, mire lesz szükségetek, de ne ess pánikba – minden szülő így kezdi.
A baba fejlődése: hétről hétre követheted, hogyan nő benned. Van, aki mákszemnyi, van, aki áfonyányi babáról beszél – bárhogy is hívod, elképesztő, mi történik odabent.
Nevek: kezdd el gyűjteni, ami tetszik. Jó móka közösen ötletelni, még ha most még csak nevetve húzzátok is ki egymás javaslatait.
Támogatás: ha elbizonytalanodsz, keresd a többi anyát – online vagy offline. Nincs olyan kérdés, amit valaki már ne tett volna fel előtted. És hidd el: senki nem született „kész” anyának.
Ez az út az elején lehet ijesztő, de tele van megható pillanatokkal. Lesz, hogy sírsz, lesz, hogy nevetsz – és lesz, amikor mindkettőt egyszerre. De egy biztos: nem vagy egyedül.
