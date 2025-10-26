Az osztály előtt mérik le a gyerekeket – a szégyen évekre velük marad

El tudod képzelni, hogy a gyerekedet a testnevelésórán, a többiek előtt mérik le? Hogy kimondják a számot, miközben a padtársai hallgatják? Amerikában ez még mindig valóság. Több tucat iskolában a gyerekeket évente lemérik, kiszámítják a testtömegindexüket (BMI), és olykor még derék-csípő arányt is jegyeznek. A cél állítólag az egészséges életmódra nevelés. A valóság viszont inkább szégyen, szorongás és testképzavar.

A „jó szándék” határai

A BMI-mérés az Egyesült Államokban évtizedek óta létezik, de sok helyen még most sem engedték el. Legalább tizenhat államban – köztük Tennesseeben, Arkansasban és New Yorkban – a tanulók rendszeres súlymérésen esnek át, gyakran testnevelésóra keretében. A gyerekek egy része semmit sem ért belőle, mások viszont hazaérve arról mesélnek, hogy megalázónak érezték az egészet.

Dr. Erin Parks, evészavarokkal foglalkozó klinikai pszichológus szerint ezek a mérések többet ártanak, mint használnak.

A BMI és a testsúly csak pillanatfelvételek – nem mesélnek el semmit a gyerek valódi jóllétéről

– mondja. Hozzáteszi: sok iskolában a folyamat sem diszkrét, a gyerekeket egymás előtt mérik meg, vagy a számokat hangosan mondják ki.

És innen már nem nehéz elképzelni, mi következik. Összehasonlítgatás. Suttogás. Gúny. Aki „túl sok” vagy „túl kevés”, az egyik pillanat alatt válik céltáblává.

A szám, ami semmit sem mond el

A BMI-t sokáig a legegyszerűbb egészségmutatónak tartották. Gyors, olcsó, mindenkinél alkalmazható. Csakhogy a tudomány ma már egyre inkább megkérdőjelezi az értelmét. Nem veszi figyelembe az izomtömeget, a csontozatot, a genetikát, és nem mutatja meg, mi zajlik a gyerek fejében.

„A súly önmagában semmit nem mond a gyerek egészségéről” – mondja Dr. Gabriella Dauer gyermekorvos.

Nem a számoktól lesz valaki egészségesebb, hanem attól, hogyan érzi magát, mennyit mozog, alszik és hogyan táplálkozik.

A kutatások is ezt támasztják alá. Egy 30 000 diákot vizsgáló amerikai felmérés szerint minden harmadik gyerek rosszul érezte magát a súlyméréstől, és sokan hetekig szorongtak utána. Más tanulmányok szerint a nyilvános mérlegelés fokozza a testtel való elégedetlenséget, és növelheti az evészavarok kockázatát is.