Túlfáradt baba? Nem hiszti, hanem biológia!

Volt már olyan, hogy a gyereked annyira nyűgös volt, hogy esélytelennek tűnt bármit is kezdeni vele? Hogy minden altatási próbálkozás kudarcba fulladt, és csak pörgött, mintha egy dupla eszpresszót ivott volna? Sokan ilyenkor azt mondják: „Csak hisztizik” vagy „Majd elfárad, ha eleget játszik”. Pedig a valóság sokkal egyszerűbb – és biológiailag nagyon is magyarázható.

Mi történik a baba testében, ha nem alszik időben?

A kisbabák alvásigénye nemcsak nagyobb, hanem másképp is működik, mint a felnőtteké. Náluk az úgynevezett alvásnyomás – az ébren töltött idő alatt felhalmozódó alvásigény – sokkal gyorsabban épül fel.

Ha elmarad a pihenés, a szervezet stresszreakcióba kapcsol: aktiválódik a HPA-tengely (hipotalamusz–hipofízis–mellékvese rendszer), és megemelkedik a kortizol, a stresszhormon szintje. Ez egy ideig ébren tartja a babát, de közben gátolja a melatonin – az alvást segítő hormon – működését. A végeredmény? Egy nyűgös, nyugtalan, túlpörgött gyerek, akinek pont a fáradtsága miatt nem sikerül elaludnia.

A túlfáradás jelei – nem csak az ásítás számít

Persze az ásítás egy klasszikus jel, de nem az egyetlen – sőt, sokszor már késői figyelmeztetés.

Korai jelek:

a pislogás lelassulása,

szemvakargatás,

tekintet elrévedése,

érdeklődés csökkenése a játék iránt.

Késői jelek:

fokozott nyűgösség, sírás,

test feszülése, hadonászás,

„pörgés” – mintha hirtelen újra energiát kapott volna.

A saját gyerekemnél például először azt hittem, hogy az esti tombolás jó jel, mert „még bírja” – aztán kiderült, hogy pont ez volt a gond.

Miért gond, ha a baba tartósan túlfáradt?

Az alkalmi túlfáradás még nem tragédia, de ha rendszeressé válik, több problémát is okozhat:

az éjszakai alvás felületesebbé válik, gyakoribbak az ébredések,

a nappali szunyókálások rövidülnek,

az alvásminőség romlása hosszú távon a fejlődést és az immunrendszert is terhelheti.

A „majd bepótolja” logika sajnos nem működik jól babáknál: az alvásdeficit felhalmozódik, és nehezebben ledolgozható, mint felnőtteknél.

Az ébrenléti ablak

Minden babának van egy úgynevezett ébrenléti ablaka – az az idő, amíg ébren tartható anélkül, hogy túlfáradna.

Újszülötteknél ez 45–60 perc is lehet,

6 hónaposan már 1,5–2 óra,

1 évesen pedig 2–3 óra.

Ha ezt túllépjük, a kortizol szintje megemelkedik, és kezdődik a nyűgösség–túlpörgés–elalvási nehézség ördögi köre.