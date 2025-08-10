Ha nem akar elaludni a gyerek

Tegnap este fél 11 volt, amikor a kisfiam százötvenhatodszor kért még egy korty vizet. Előtte már voltunk pisilni (háromszor), megkerestük a kedvenc plüssnyulat (ami végig az ágyban volt), és elmeséltem, hogy mit álmodnak a kukásautók. Miközben a folyosón állva számoltam tízig, hogy ne menjek be ordítani, eszembe jutott: vajon más anyák is így szenvednek esténként? Spoiler: igen.
Amikor megszületett a fiam, azt hittem, tudom, mi vár rám. Olvastam könyveket, hallgattam a tapasztalt anyukákat, még egy alvástréner blogját is követtem. Aztán jött a valóság: a gyerekem nem olvasta ugyanazokat a könyveket.
Az első sokk akkor ért, amikor megtudtam, hogy egy 1-2 éves gyereknek napi 11-14 óra alvásra van szüksége. Komolyan? Az enyém jó, ha összeszed 10-et, és abból is 3 órát azzal tölt, hogy próbál kimászni az ágyból. A 3-4 éveseknek állítólag 10-13 óra kell - na, itt már közelebb járunk a realitáshoz, bár a „kell” és a valóság között még mindig szakadéknyi a különbség.
Múlt héten volt egy napunk, amikor a délutáni alvás kimaradt. Ártatlanul azt gondoltam: „Sebaj, majd este hamarabb elalszik.” Hát, nem. Este 10-kor még ugrált az ágyon, miközben hisztérikusan nevetett és sírt felváltva. Másnap? Reggel 6-kor ébredt, és olyan volt, mint egy kis zombi-terrorista hibrid: fáradt, morcos, és mindent fel akart robbantani, ami az útjába került.
Az alváshiány nála így néz ki:
És tudjátok, mi a legrosszabb? Hogy én is pontosan így viselkedem alváshiány esetén, csak nekem nem szabad a földön fetrengve üvölteni a görbe banán miatt. (Bár néha jólesne.)
Valahol olvastam, hogy a gyerekeknek rutin kell. Oké, gondoltam, csinálunk rutint. Este 7-kor fürdés, 7:30 vacsora, 8-kor fogmosás, mese, 8:30 alvás. Papíron szép volt.
A valóságban:
„Aludj, amikor a gyerek alszik” - mondják. Persze, mert amikor végre elalszik, nem az jut eszembe, hogy: na, végre ehetek egy meleg vacsorát / megnézhetek egy részt a sorozatomból / beszélhetek a párommal teljes mondatokban / vagy csak ülhetek csendben és élvezhetem, hogy senki nem mászik rajtam.
Nincs vége. Ez egy folyamat, ami változik, ahogy a gyerek nő. Most épp abban a fázisban vagyunk, hogy „anya feküdj mellém, amíg elalszom”. És tudod mit? Fekszem. Mert egyszer majd nem fog kérni. Egyszer majd bezárkózik a szobájába, és én fogok könyörögni, hogy beszélgessünk. Addig is, minden este ugyanaz a cél: túlélni. És ha közben sikerül egy-két órát aludni is, az már hab a tortán. Most megyek, mert hallom, hogy „Anyaaaaa, pisi kell!” - pedig fél órája tettem ágyba. De legalább holnap lesz miről mesélni a játszótéren a többi zombi-anyukának.
P.S.: Ha te is küzdesz az esti lefekvéssel, tudnod kell: nem vagy egyedül. Mindannyian ott vagyunk veled gondolatban este 9-kor, amikor a gyerek még mindig nem alszik. Kitartás!
Zizi
