Ha nem akar elaludni a gyerek

Tegnap este fél 11 volt, amikor a kisfiam százötvenhatodszor kért még egy korty vizet. Előtte már voltunk pisilni (háromszor), megkerestük a kedvenc plüssnyulat (ami végig az ágyban volt), és elmeséltem, hogy mit álmodnak a kukásautók. Miközben a folyosón állva számoltam tízig, hogy ne menjek be ordítani, eszembe jutott: vajon más anyák is így szenvednek esténként? Spoiler: igen.

Az alvás mint tudományos kísérlet

Amikor megszületett a fiam, azt hittem, tudom, mi vár rám. Olvastam könyveket, hallgattam a tapasztalt anyukákat, még egy alvástréner blogját is követtem. Aztán jött a valóság: a gyerekem nem olvasta ugyanazokat a könyveket.

Az első sokk akkor ért, amikor megtudtam, hogy egy 1-2 éves gyereknek napi 11-14 óra alvásra van szüksége. Komolyan? Az enyém jó, ha összeszed 10-et, és abból is 3 órát azzal tölt, hogy próbál kimászni az ágyból. A 3-4 éveseknek állítólag 10-13 óra kell - na, itt már közelebb járunk a realitáshoz, bár a „kell” és a valóság között még mindig szakadéknyi a különbség.

Amikor nem alszik eleget: az apokalipszis jelei

Múlt héten volt egy napunk, amikor a délutáni alvás kimaradt. Ártatlanul azt gondoltam: „Sebaj, majd este hamarabb elalszik.” Hát, nem. Este 10-kor még ugrált az ágyon, miközben hisztérikusan nevetett és sírt felváltva. Másnap? Reggel 6-kor ébredt, és olyan volt, mint egy kis zombi-terrorista hibrid: fáradt, morcos, és mindent fel akart robbantani, ami az útjába került.

Az alváshiány nála így néz ki:

Reggel: „Nem kell a kakaó! De kell! De nem abból a bögrébőőőől!”

Délelőtt: Sír, mert a banán görbe

Délután: Összeomlik, mert nem tud egyszerre két játékautót vezetni

Este: Túlpörög és képtelen lenyugodni

És tudjátok, mi a legrosszabb? Hogy én is pontosan így viselkedem alváshiány esetén, csak nekem nem szabad a földön fetrengve üvölteni a görbe banán miatt. (Bár néha jólesne.)

A nagy esti rutin projekt

Valahol olvastam, hogy a gyerekeknek rutin kell. Oké, gondoltam, csinálunk rutint. Este 7-kor fürdés, 7:30 vacsora, 8-kor fogmosás, mese, 8:30 alvás. Papíron szép volt.