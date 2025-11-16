Vészhelyzet vagy pánik? Így döntsd el, mikor rohanj a sürgősségire

Rengetegen keresik fel a sürgősségi osztályokat olyan panaszokkal, amelyek egy kis várakozással máshol is elláthatók lennének. Honnan tudhatod, hogy mikor van igazán nagy baj? Alább eláruljuk!

Nem minden esetben érdemes elmenni a sürgősségire. Mutatjuk, mikor szükségszerű

Fotó: Glyph_stock / Shutterstock

Mi az a sürgősségi állapot?

A sürgősségi betegellátó osztály (SBO) éjjel-nappal nyitva áll, pont azért, hogy az életveszélyes állapotban lévő, vagy gyors állapotromlással fenyegetett betegeket azonnal elláthassák. Amikor belépsz a sürgősségire, az első, akivel találkozol, egy triázs nővér lesz, aki gyorsan felméri az állapotodat, és ez alapján sorol be.

A triázs olyan rendszer, amellyel a sürgősségi osztályon a betegeket állapotuk súlyossága szerint sorolják be. Ez segít abban, hogy gyorsabban jusson ellátáshoz, aki valóban életveszélyben van. Ezért nem érkezési sorrendben kezelik a betegeket; sokszor várakozni kell, hiszen a súlyosabb eseteket látják el előbb.

Mikor menj biztosan sürgősségire?

Az alábbi helyzetekben ne habozz, azonnal hívd a 112-t, vagy menj sürgősségi osztályra:

Eszméletvesztés vagy súlyos tudatzavar, például alkoholmérgezés vagy fejsérülés után.

Stroke gyanúja esetén: ha hirtelen beszédzavart, féloldali gyengeséget vagy zsibbadást érzel.

Súlyos mellkasi fájdalom vagy szívinfarktus tüneteinek a jelentkezésekor: ha a fájdalom nem múlik nyugodt állapotban sem, és kisugárzik a karba, állba.

Görcsroham esetén, különösen, ha eszméletvesztéssel jár.

Kritikus allergiás reakciók során (pl. arc- vagy nyelvduzzadás, légzési nehézség).

Hirtelen súlyos hasi fájdalom esetén, különösen, ha hányással vagy székrekedéssel párosul.

Hirtelen kialakuló nagyon magas láz esetén, amikor a testhő gyógyszerekkel sem csökkenthető.

Hirtelen látásvesztés vagy súlyos szédülés esetén.

Súlyos sérülések (nyílt törések, mély sebek, állatharapások) esetén.

Mikor ne menj sürgősségire?

A sürgősségi ellátás nem receptírásra vagy régóta húzódó panaszok kezelésére való. Ezekkel a problémákkal inkább keresd fel a háziorvosod rendelési időben, vagy fordulj a háziorvosi ügyelethez, ha 24 órán belül szükséged van ellátásra. Ha ezekkel a nem sürgős esetekkel fordulsz sürgősségire, másoktól veszed el az értékes perceket és az orvosi kapacitást.