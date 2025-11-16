Vészhelyzet vagy pánik? Így döntsd el, mikor rohanj a sürgősségire

Rengetegen keresik fel a sürgősségi osztályokat olyan panaszokkal, amelyek egy kis várakozással máshol is elláthatók lennének. Honnan tudhatod, hogy mikor van igazán nagy baj? Alább eláruljuk!
A sürgősségi betegellátó osztály (SBO) éjjel-nappal nyitva áll, pont azért, hogy az életveszélyes állapotban lévő, vagy gyors állapotromlással fenyegetett betegeket azonnal elláthassák. Amikor belépsz a sürgősségire, az első, akivel találkozol, egy triázs nővér lesz, aki gyorsan felméri az állapotodat, és ez alapján sorol be.
A triázs olyan rendszer, amellyel a sürgősségi osztályon a betegeket állapotuk súlyossága szerint sorolják be. Ez segít abban, hogy gyorsabban jusson ellátáshoz, aki valóban életveszélyben van. Ezért nem érkezési sorrendben kezelik a betegeket; sokszor várakozni kell, hiszen a súlyosabb eseteket látják el előbb.
Az alábbi helyzetekben ne habozz, azonnal hívd a 112-t, vagy menj sürgősségi osztályra:
A sürgősségi ellátás nem receptírásra vagy régóta húzódó panaszok kezelésére való. Ezekkel a problémákkal inkább keresd fel a háziorvosod rendelési időben, vagy fordulj a háziorvosi ügyelethez, ha 24 órán belül szükséged van ellátásra. Ha ezekkel a nem sürgős esetekkel fordulsz sürgősségire, másoktól veszed el az értékes perceket és az orvosi kapacitást.
Sok esetben nem is kell sürgősségire menned, hiszen vannak kifejezetten speciális ügyeleti osztályok:
Az életünket fenyegető helyzetekben természetes, hogy gyors döntést kell hozni. Ha bizonytalan vagy, mindig kérhetsz telefonos segítséget is például a 112-n vagy az ügyeleti telefonszámokon.
