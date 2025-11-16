Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Vészhelyzet vagy pánik? Így döntsd el, mikor rohanj a sürgősségire

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 14:15
Veled is előfordult már, hogy hirtelen rosszul lettél, de nem tudtad eldönteni, hogy sürgősségire menj-e vagy inkább a háziorvosodhoz? Nem vagy egyedül ezzel! Összegyűjtöttük, melyek azok az esetek, amikor tényleg indokolt a sürgősségire sietni.
Rengetegen keresik fel a sürgősségi osztályokat olyan panaszokkal, amelyek egy kis várakozással máshol is elláthatók lennének. Honnan tudhatod, hogy mikor van igazán nagy baj? Alább eláruljuk! 

Mi az a sürgősségi állapot?

A sürgősségi betegellátó osztály (SBO) éjjel-nappal nyitva áll, pont azért, hogy az életveszélyes állapotban lévő, vagy gyors állapotromlással fenyegetett betegeket azonnal elláthassák. Amikor belépsz a sürgősségire, az első, akivel találkozol, egy triázs nővér lesz, aki gyorsan felméri az állapotodat, és ez alapján sorol be.

A triázs olyan rendszer, amellyel a sürgősségi osztályon a betegeket állapotuk súlyossága szerint sorolják be. Ez segít abban, hogy gyorsabban jusson ellátáshoz, aki valóban életveszélyben van. Ezért nem érkezési sorrendben kezelik a betegeket; sokszor várakozni kell, hiszen a súlyosabb eseteket látják el előbb. 

Mikor menj biztosan sürgősségire?

Az alábbi helyzetekben ne habozz, azonnal hívd a 112-t, vagy menj sürgősségi osztályra:

  • Eszméletvesztés vagy súlyos tudatzavar, például alkoholmérgezés vagy fejsérülés után. 
  • Stroke gyanúja esetén: ha hirtelen beszédzavart, féloldali gyengeséget vagy zsibbadást érzel.
  • Súlyos mellkasi fájdalom vagy szívinfarktus tüneteinek a jelentkezésekor: ha a fájdalom nem múlik nyugodt állapotban sem, és kisugárzik a karba, állba.
  • Görcsroham esetén, különösen, ha eszméletvesztéssel jár.
  • Kritikus allergiás reakciók során (pl. arc- vagy nyelvduzzadás, légzési nehézség). 
  • Hirtelen súlyos hasi fájdalom esetén, különösen, ha hányással vagy székrekedéssel párosul.
  • Hirtelen kialakuló nagyon magas láz esetén, amikor a testhő gyógyszerekkel sem csökkenthető.
  • Hirtelen látásvesztés vagy súlyos szédülés esetén.
  • Súlyos sérülések (nyílt törések, mély sebek, állatharapások) esetén.

Mikor ne menj sürgősségire?

A sürgősségi ellátás nem receptírásra vagy régóta húzódó panaszok kezelésére való. Ezekkel a problémákkal inkább keresd fel a háziorvosod rendelési időben, vagy fordulj a háziorvosi ügyelethez, ha 24 órán belül szükséged van ellátásra. Ha ezekkel a nem sürgős esetekkel fordulsz sürgősségire, másoktól veszed el az értékes perceket és az orvosi kapacitást.

Léteznek speciális ügyeletek is

Sok esetben nem is kell sürgősségire menned, hiszen vannak kifejezetten speciális ügyeleti osztályok:

  • Traumatológia: balesetek után, nyílt törések, ficamok, súlyos végtagi sérülések esetén.
  • Fül-orr-gégészeti ügyelet: nem csillapodó orrvérzés, idegentest orrban vagy fülben, fülműtét utáni komplikációk esetén.
  • Szemészet: szemsérülés, idegentest a szemben, maró anyaggal való érintkezés, hirtelen féloldali látászavarok esetén.
  • Nőgyógyászat: terhesség alatt hirtelen kialakuló panaszok vagy erős, nem múló vérzés esetén.
  • Urológia: tartós vizeletelakadás, hirtelen fellépő here- vagy húgyúti fájdalom esetén.
  • Szájsebészet: izolált fogsérülések esetén.

Gondold át, mielőtt elindulsz!

Az életünket fenyegető helyzetekben természetes, hogy gyors döntést kell hozni. Ha bizonytalan vagy, mindig kérhetsz telefonos segítséget is például a 112-n vagy az ügyeleti telefonszámokon.

