Szemszárazsággal küzdő férfi egy laptop előtt a nappalijában

Szúró, égő érzés jelentkezik a szemedben? Nem csak a fáradtság lehet az oka

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 18:20
szemszárazságbetegségmegelőzés
Folyton dörzsölöd a szemed, mégsem múlik a kellemetlen, viszkető érzés? Lehet, hogy nem egyszerű fáradtságról van szó. Egyre többen tapasztalják a szemszárazság tüneteit, a jelenség pedig nem csak az idősebbeket érinti.

A szem egészséges működéséhez elengedhetetlen a könnyréteg. Ez védi a szemfelszínt, nedvesen tartja, oxigénhez és tápanyagokhoz juttatja a szemet, és segít távol tartani a kórokozókat. Ha ez a rendszer sérül, a szem hamar kiszárad, a szemszárazság pedig szúró, égő, idegentest-szerű érzést okoz.

Szemszárazság miatt műkönnyet használó középkorú nő
Használj műkönnyet szemszárazság ellen
Fotó: New Africa

A szemszárazság korábban főként az idősebb korosztály problémája volt, ma azonban a húszas–harmincas éveikben járók között is egyre gyakoribb probléma. A digitális eszközök folyamatos használata, a légkondicionált irodák, a hormonális változások és a szennyezett városi levegő mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szem sokkal nagyobb terhelést kap, mint valaha.

Nem minden szemprobléma egyforma

A szem kiszáradásának több típusa is létezik:

  • amikor kevés könny termelődik;
  • amikor a könny túl gyorsan elpárolog, így nem tudja betölteni a szerepét;
  • amikor a két jelenség egyszerre áll fenn.

A tünetek változatosak lehetnek: szúró vagy égő érzés, homályos látás, fáradt szem, fokozott könnyezés, fényérzékenység. Sokan először csak átmeneti kellemetlenségnek gondolják, de ha nem kezelik, a szem állapota fokozatosan romolhat.

Hogyan előzheted meg a szemszárazságot?

Ha hajlamos vagy a szemszárazságra, érdemes kerülni azokat a helyzeteket, amelyek fokozzák a tüneteket. Ilyen lehet például, ha a hajszárító, az autó fűtése, a légkondi vagy a ventilátor közvetlenül az arcodra fújja a levegőt.

Néhány egyszerű, de hasznos tipp a mindennapokra:

  • párásítsd a levegőt a lakásban, különösen télen;
  • viselj napszemüveget vagy védőszemüveget, amely megóv a széltől és a száraz levegőtől;
  • tarts 20 percenként szünetet, ha olvasol, számítógépezel vagy telefonozol, és fókuszálj távolabbra;
  • állítsd a monitort szemmagasság alá, így nem kell túl nagyra nyitnod a szemed;
  • hagyd el a dohányzást, mert tovább rontja a szemed állapotát;
  • használj műkönnyet, ha gyakran érzed száraznak a szemed.

A szemhéj rendszeres tisztítása szintén fontos. Speciális törlőkendőkkel vagy habokkal könnyen eltávolíthatod a baktériumokat a szemkörnyékről, ezzel csökkentheted a gyulladást, ami hosszabb távon is megkönnyebbülést adhat. Mindemellett nem árt néhány egyszerű életmódbeli változtatás:

  • igyál elég vizet, mert a hidratáltság mértéke a szem állapotát is befolyásolja;
  • ne dörzsöld a szemed, mert ezzel csak tovább irritálhatod.

Mikor kell szemészhez fordulni?

Ha a szemszárazság tünetei tartósan fennállnak, érdemes időpontot kérni szemészeti szakrendelésre. A megfelelő vizsgálatok segítenek kideríteni, mi áll a panaszok hátterében, és milyen kezelés hozhat enyhülést. Azonnali, sürgős szemészeti vizsgálat szükséges, ha hirtelen látásromlást vagy látáskiesést tapasztalsz!

Így tisztítsd a szemed

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

