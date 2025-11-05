Szúró, égő érzés jelentkezik a szemedben? Nem csak a fáradtság lehet az oka

A szem egészséges működéséhez elengedhetetlen a könnyréteg. Ez védi a szemfelszínt, nedvesen tartja, oxigénhez és tápanyagokhoz juttatja a szemet, és segít távol tartani a kórokozókat. Ha ez a rendszer sérül, a szem hamar kiszárad, a szemszárazság pedig szúró, égő, idegentest-szerű érzést okoz.
A szemszárazság korábban főként az idősebb korosztály problémája volt, ma azonban a húszas–harmincas éveikben járók között is egyre gyakoribb probléma. A digitális eszközök folyamatos használata, a légkondicionált irodák, a hormonális változások és a szennyezett városi levegő mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szem sokkal nagyobb terhelést kap, mint valaha.
A szem kiszáradásának több típusa is létezik:
A tünetek változatosak lehetnek: szúró vagy égő érzés, homályos látás, fáradt szem, fokozott könnyezés, fényérzékenység. Sokan először csak átmeneti kellemetlenségnek gondolják, de ha nem kezelik, a szem állapota fokozatosan romolhat.
Ha hajlamos vagy a szemszárazságra, érdemes kerülni azokat a helyzeteket, amelyek fokozzák a tüneteket. Ilyen lehet például, ha a hajszárító, az autó fűtése, a légkondi vagy a ventilátor közvetlenül az arcodra fújja a levegőt.
Néhány egyszerű, de hasznos tipp a mindennapokra:
A szemhéj rendszeres tisztítása szintén fontos. Speciális törlőkendőkkel vagy habokkal könnyen eltávolíthatod a baktériumokat a szemkörnyékről, ezzel csökkentheted a gyulladást, ami hosszabb távon is megkönnyebbülést adhat. Mindemellett nem árt néhány egyszerű életmódbeli változtatás:
Ha a szemszárazság tünetei tartósan fennállnak, érdemes időpontot kérni szemészeti szakrendelésre. A megfelelő vizsgálatok segítenek kideríteni, mi áll a panaszok hátterében, és milyen kezelés hozhat enyhülést. Azonnali, sürgős szemészeti vizsgálat szükséges, ha hirtelen látásromlást vagy látáskiesést tapasztalsz!
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.