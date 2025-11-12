Súlyos szívbetegséghez vezethet egy ártalmatlannak tűnő vírusfertőzés

Egy banálisnak tűnő fertőzés, egy felső légúti vírus, influenzaszerű tünetek vagy akár egy gyomor-bélhurut gyakran észrevétlenül súlyos szívbetegséghez, pontosabban szívizomgyulladáshoz vezethet. Ilyenkor a kórokozó vagy az immunrendszer túlzott reakciója károsíthatja a szívizomsejteket. Előfordulhat, hogy valaki már jobban érzi magát, visszatér a sporthoz vagy a munkához, és éppen ekkor jelennek meg a tünetek. Éppen ezért veszélyes „átvészelni” egy betegséget pihenés helyett.

A szívizomgyulladás gyakran influenzaszerű tünetekkel kezdődik.

Fotó: Zay Nyi Nyi

Szívizomgyulladás: ritka, de életveszélyes állapot

Dr. Költő Gyöngyvér kardiológus szerint a szívizomgyulladás ugyan ritka, de sok esetben életveszélyes állapot. „A szívizomzatban kialakuló gyulladás ronthatja a szív pumpafunkcióját és ritmuszavarokat is okozhat. Legtöbbször vírusfertőzés után jelentkezik, de baktériumok, autoimmun betegségek, sőt bizonyos gyógyszerek vagy túlzott fizikai terhelés is kiválthatják” – magyarázta lapunknak a doktornő, hozzátéve, hogy a betegség tünetei sokfélék lehetnek. Mivel gyakran influenzaszerű panaszokkal kezdődnek, könnyű félreérteni azokat.

A szívizomgyulladás tünetei

A tünetek között jelentkezhet mellkasi fájdalom vagy nyomásérzés, nehézlégzés, szapora szívdobogás, gyengeség, fáradékonyság, sőt terhelésre fokozódó légszomj is. Bizonyos esetekben ájulás, szabálytalan szívverés, illetve lábdagadás is kialakulhat. A tünetek enyhék is lehetnek, de ez nem jelenti azt, hogy a háttérben nem zajlik komoly folyamat. Ezért is fontos, hogy minden gyanús panaszt komolyan vegyünk – különösen fertőzés után.

Így kezelhető

A szívizomgyulladás kezelése mindig a panaszok súlyosságától függ. Enyhébb esetben a legfontosabb a szigorú pihenés, a fizikai terhelés kerülése és a vírusfertőzés utáni regenerálódás biztosítása. Szükség lehet gyulladáscsökkentő kezelésre, ritmuszavar vagy szívelégtelenség esetén pedig speciális gyógyszerekre és kardiológiai ellenőrzésre. Súlyosabb esetben kórházi megfigyelésre is sor kerülhet.

„A leglényegesebb, hogy időben felismerjük a tüneteket, és ne terheljük túl a szervezetünket lábadozás közben. A korai diagnózis és a megfelelő pihenés kulcsfontosságú, hiszen ezzel megelőzhető a maradandó szívizomkárosodás” – hívta fel a figyelmet dr. Költő. Ha tehát valakinél egy fertőzést követően mellkasi fájdalom, fulladás, szokatlan fáradtság vagy szívdobogásérzés jelentkezik, mielőbb kardiológushoz kell fordulni. A késlekedés ronthatja a gyógyulás esélyeit, és hosszabb távon szívelégtelenséghez is vezethet.