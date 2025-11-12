Súlyos szívbetegséghez vezethet egy ártalmatlannak tűnő vírusfertőzés

Egy banálisnak tűnő fertőzés, egy felső légúti vírus, influenzaszerű tünetek vagy akár egy gyomor-bélhurut gyakran észrevétlenül súlyos szívbetegséghez, pontosabban szívizomgyulladáshoz vezethet. Ilyenkor a kórokozó vagy az immunrendszer túlzott reakciója károsíthatja a szívizomsejteket. Előfordulhat, hogy valaki már jobban érzi magát, visszatér a sporthoz vagy a munkához, és éppen ekkor jelennek meg a tünetek. Éppen ezért veszélyes „átvészelni” egy betegséget pihenés helyett.
Dr. Költő Gyöngyvér kardiológus szerint a szívizomgyulladás ugyan ritka, de sok esetben életveszélyes állapot. „A szívizomzatban kialakuló gyulladás ronthatja a szív pumpafunkcióját és ritmuszavarokat is okozhat. Legtöbbször vírusfertőzés után jelentkezik, de baktériumok, autoimmun betegségek, sőt bizonyos gyógyszerek vagy túlzott fizikai terhelés is kiválthatják” – magyarázta lapunknak a doktornő, hozzátéve, hogy a betegség tünetei sokfélék lehetnek. Mivel gyakran influenzaszerű panaszokkal kezdődnek, könnyű félreérteni azokat.
A tünetek között jelentkezhet mellkasi fájdalom vagy nyomásérzés, nehézlégzés, szapora szívdobogás, gyengeség, fáradékonyság, sőt terhelésre fokozódó légszomj is. Bizonyos esetekben ájulás, szabálytalan szívverés, illetve lábdagadás is kialakulhat. A tünetek enyhék is lehetnek, de ez nem jelenti azt, hogy a háttérben nem zajlik komoly folyamat. Ezért is fontos, hogy minden gyanús panaszt komolyan vegyünk – különösen fertőzés után.
A szívizomgyulladás kezelése mindig a panaszok súlyosságától függ. Enyhébb esetben a legfontosabb a szigorú pihenés, a fizikai terhelés kerülése és a vírusfertőzés utáni regenerálódás biztosítása. Szükség lehet gyulladáscsökkentő kezelésre, ritmuszavar vagy szívelégtelenség esetén pedig speciális gyógyszerekre és kardiológiai ellenőrzésre. Súlyosabb esetben kórházi megfigyelésre is sor kerülhet.
„A leglényegesebb, hogy időben felismerjük a tüneteket, és ne terheljük túl a szervezetünket lábadozás közben. A korai diagnózis és a megfelelő pihenés kulcsfontosságú, hiszen ezzel megelőzhető a maradandó szívizomkárosodás” – hívta fel a figyelmet dr. Költő. Ha tehát valakinél egy fertőzést követően mellkasi fájdalom, fulladás, szokatlan fáradtság vagy szívdobogásérzés jelentkezik, mielőbb kardiológushoz kell fordulni. A késlekedés ronthatja a gyógyulás esélyeit, és hosszabb távon szívelégtelenséghez is vezethet.
A megelőzés legfontosabb pillére a pihenés és regenerálódás betegség idején. Nem érdemes hősködni: ha lázasak vagyunk, izomfájdalmat, köhögést, hányingert vagy gyengeséget érzünk, hagyjunk időt a szervezetünknek felépülni. Sportolóknak különösen figyelniük kell arra, hogy lázas betegség után fokozatosan térjenek vissza a mozgáshoz. A megfelelő vitaminbevitel, a rendszeres testmozgás, az alvás és a stresszkezelés szintén hozzájárulhat a szív védelméhez.
A szívizomgyulladás komoly állapot, de tudatos odafigyeléssel, időben felismert tünetekkel és szakértői segítséggel jó eséllyel teljes gyógyulás érhető el. Betegség után soha ne rohanjunk vissza a mindennapi terheléshez – a szívünk hálás lesz érte.
