Orosz rulett: így okozhat gégerákot a dohány és az alkohol

A gégerák rosszindulatú daganatos betegség.

Leggyakoribb korai tünete a tartós rekedtség.

Erősen összefügg a dohányzással és az alkoholfogyasztással.

Férfiaknál gyakoribb, de nőknél is előfordul.

Korai stádiumban jól kezelhető.

Késői felismerés esetén súlyos funkcióvesztést okozhat.

Gyakorinak nem mondhatók, de így is a daganatos megbetegedések egy százalékát teszik ki a gégerákos esetek világszerte. A betegség akkor gyógyítható jó eséllyel, ha időben felismerik azt, a rákfenéje azonban pont az, hogy a tünetek enyhék, és könnyen összetéveszthetők más kórságok szimptómáival.

A gégerák ritka, de agresszív ráktípus, amelyet sok esetben csak későn ismernek fel, mert a betegek nem mennek időben orvoshoz az enyhének tűnő panaszaikkal.

Fotó: PeopleImages / 123RF

A gégerák kialakulásának háttere

A gégerák kialakulásában kiemelt szerepet játszik a dohányzás. A cigarettafüstben található rákkeltő anyagok tartósan károsítják a gége nyálkahártyáját, ami sejtszintű elváltozásokhoz vezethet. Az alkoholfogyasztás önmagában is kockázati tényező, dohányzással együtt azonban a rizikó megsokszorozódik. A gégerákok kialakulásának több mint 80-90 százalékáért ezek tehetőek felelőssé.

A betegség kialakulását elősegítheti a krónikus gégegyulladás, a savas reflux okozta nyálkahártya-irritáció, valamint a poros vagy vegyi anyagokkal szennyezett munkakörnyezet. Egyes esetekben vírusfertőzések (HPV) és genetikai hajlam is szerepet játszhatnak a folyamat elindulásában. Előbbi az esetek több mint harmadában igazolható, mindezen kívül a szociális körülmények és az egészségtelen életmód is nagyban befolyásolja, hogy mekkora eséllyel alakul ki a betegség.

A gégerák tünetei és figyelmeztető jelei

A gégerák jellemzően lassan fejlődik ki, ezért a hosszabb ideig fennálló irritáló hatások különösen veszélyesek. A korai sejtváltozások sokáig nem okoznak súlyos panaszokat, mégis folyamatosan rombolják a szöveteket.

„Amikor a beteg az első tünetek jelentkezésénél orvoshoz fordul, a betegség még gyógyítható, de az esetek többségében már sajnos olyan előrehaladott stádiumban keresik fel a szakorvost, amikor már nem sokat lehet értük tenni” – mondja dr. Baczó Zoltán, hozzátéve, hogy a szakirodalom szerint ugyan gyakoribb a gégerák előfordulása férfiaknál, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a nemek megoszlása nagyjából megegyező. „A nők már a kezdeti tüneteket komolyabban veszik, így jellemzően korai stádiumban jelentkeznek, ezzel nagyobb esélyt adnak a teljes gyógyulásnak. A férfiak ezzel szemben sajnos az esetek zömében az utolsó stádiumig várnak, hogy szakemberhez forduljanak” – fejti ki a fül-orr-gégész.