Szembenéztek a halálos férfi kórral: öt színész, akiket prosztatarákkal kezeltek

Hosszú évek óta a férfiegészség hónapja a november. A Movember mozgalom nem csak a bajusznövesztésről szól, de felhívja a figyelmet a prosztatarák veszélyeire és a szűrés fontosságára, illetve a prosztatarák tüneteire és a prosztatarák kezelésére. Néhány hollywoodi sztár, mint a néhai Kojak, vagyis Telly Savalas vagy Sidney Poitier sajnos nem tudtak már megküzdeni a gyilkos kórral, de akadnak olyan művészek, akik hosszú évek, évtizedek óta tünetmentesen élnek a súlyos diagnózis után.

Ben Stillert 49 évesen támadta meg a prosztatarák (Fotó: Lev Radin)

Prosztatarák Hollywoodban: világsztárok küzdöttek meg a gyilkos kórral

Ben Stiller

A Zoolander és az Apádra ütök filmek sztárja idén tölti a hatvanat, de igen fiatalon, mindössze 49 éves korában kellett farkasszemet néznie a halálos kórral. Stillert 2014-ben diagnosztizálták prosztatarákkal. Azonnali műtéti beavatkozást javasoltak, amely során eltávolították a daganatot és magát a szervet is, mivel fennállt a veszélye, hogy a rák átterjed a közeli szervekre. A színész már 11 éve tünetmentes, de a szűrővizsgálatok fontosságára azóta is rendszeresen felhívja a figyelmet.

Robert De Niro

Robert De Niro 22 éve küzdött meg a gyilkos kórral (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Stiller – sajnálatos módon – kollégájától, a kétszeres Oscar-díjas Robert De Nirótól is hallhatott a szörnyű betegségről és az azzal járó kezelésekről. A legendás színésznél 2003-ban fedezték fel a férfiakat érintő kórt. Szerencsére korai stádiumban diagnosztizálták, így a kezeléseknek köszönhetően De Niro immár 22 éve tünetmentes.

Dirk Benedict

Benedict (jobbra) az alternatív gyógymódokba hitt (Fotó: Moviestore Collection)

A Szupercsapat című sorozat Szépfiúja, Dirk Benedict idén 80 éves, és sok évvel ezelőtt nála is megjelent a rettegett betegség. A színész azonban az orvosi módszerek helyett alternatív gyógymódokat választott, ami komoly visszhangot keltett. Benedict nem a nyugati orvoslás ellen emelt szót, de ő gyógykészítmények és speciális diéták segítségével gyűrte le a halálos kórt.

Mandy Patinkin

Több, mint 20 éve ráktúlélő a színész (Fotó: Lev Radin)

A 72 éves, neves amerikai színpadi és filmszínészt a legtöbben a Homeland – A belső ellenség című sorozatból ismerhetik. A sztárnál szintén viszonylag korán, 51 éves korában jelent meg a betegség, ám szerencsére korai stádiumban. Műtétre, kemoterápiára és gyógyszeres kezelésre is szükség volt, de Patinkin azóta tünetmentes, és rendszeresen vállal színházi, illetve filmes szerepeket.