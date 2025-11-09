Szembenéztek a halálos férfi kórral: öt színész, akiket prosztatarákkal kezeltek

Hosszú évek óta a férfiegészség hónapja a november. A Movember mozgalom nem csak a bajusznövesztésről szól, de felhívja a figyelmet a prosztatarák veszélyeire és a szűrés fontosságára, illetve a prosztatarák tüneteire és a prosztatarák kezelésére. Néhány hollywoodi sztár, mint a néhai Kojak, vagyis Telly Savalas vagy Sidney Poitier sajnos nem tudtak már megküzdeni a gyilkos kórral, de akadnak olyan művészek, akik hosszú évek, évtizedek óta tünetmentesen élnek a súlyos diagnózis után.
A Zoolander és az Apádra ütök filmek sztárja idén tölti a hatvanat, de igen fiatalon, mindössze 49 éves korában kellett farkasszemet néznie a halálos kórral. Stillert 2014-ben diagnosztizálták prosztatarákkal. Azonnali műtéti beavatkozást javasoltak, amely során eltávolították a daganatot és magát a szervet is, mivel fennállt a veszélye, hogy a rák átterjed a közeli szervekre. A színész már 11 éve tünetmentes, de a szűrővizsgálatok fontosságára azóta is rendszeresen felhívja a figyelmet.
Stiller – sajnálatos módon – kollégájától, a kétszeres Oscar-díjas Robert De Nirótól is hallhatott a szörnyű betegségről és az azzal járó kezelésekről. A legendás színésznél 2003-ban fedezték fel a férfiakat érintő kórt. Szerencsére korai stádiumban diagnosztizálták, így a kezeléseknek köszönhetően De Niro immár 22 éve tünetmentes.
A Szupercsapat című sorozat Szépfiúja, Dirk Benedict idén 80 éves, és sok évvel ezelőtt nála is megjelent a rettegett betegség. A színész azonban az orvosi módszerek helyett alternatív gyógymódokat választott, ami komoly visszhangot keltett. Benedict nem a nyugati orvoslás ellen emelt szót, de ő gyógykészítmények és speciális diéták segítségével gyűrte le a halálos kórt.
A 72 éves, neves amerikai színpadi és filmszínészt a legtöbben a Homeland – A belső ellenség című sorozatból ismerhetik. A sztárnál szintén viszonylag korán, 51 éves korában jelent meg a betegség, ám szerencsére korai stádiumban. Műtétre, kemoterápiára és gyógyszeres kezelésre is szükség volt, de Patinkin azóta tünetmentes, és rendszeresen vállal színházi, illetve filmes szerepeket.
