Prosztatarák: ideje feleszmélniük a magyar férfiaknak, sokan a hozzáállásuk miatt halnak meg

Tenke Péter urológus professzor elárulta, hogy Magyarországon évente körülbelül 4500 új prosztatarákos esetet diagnosztizálnak, és 1500 férfi hal meg a betegségben. A szakember szerint a kiugróan magas halálozási arány azért van, mert a magyar férfiak nem mennek el időben az orvoshoz.

30-40 százalékban már előrehaladott, áttétes formában fedezzük fel a betegséget Magyarországon, ami jelentősen csökkenti a teljes gyógyulás esélyét

– mondta.

A probléma gyökere a férfiak hozzáállásában keresendő, ugyanis az a tévhit él a férfiakban, hogy ha nincs tünetük, akkor nem lehet betegségük, ráadásul emellett sokan úgy vélik, hogy az orvoshoz való elmenetel férfiatlan dolog – a nők kétszer annyiszor járnak.

Tenke Péter szerint még mindig azt hiszik a férfiak, hogy az orvosi vizsgálat kellemetlen és kínzó élmény, de ez nem így van, ugyanis egyre inkább kikerülnek a végbélen keresztül történő tapintási vizsgálatok, helyüket kevésbé invazív, pontosabb módszerek vették át.

Tenke Péter / Fotó: Kovács Tamás / MTI

A professzor szerint legtöbbször nincsenek tünetek, de ha véres a vizelet vagy az ondó, az előrehaladott betegségről árulkodik. Általában egy egyszerű vérvizsgálat, a PSA-teszt (prosztata specifikus antigén) mutatja ki az első gyanús jeleket.

Az egy centiméter alatti daganat még nem okoz tünetet. Ilyenkor az alacsony rizikójú betegcsoportban a nagy teljesítményű ultrahanggal (HIFU) a kezdeti stádiumú rákot elpusztítjuk

– mondta.

Mik a rizikófaktorok?

Tenke Péter szerint a legnagyobb rizikófaktor a genetikai tényező, ugyanis nagyobb a kockázat, ha a családban apai vagy testvéri ágon már volt valakinek prosztatarákja.

Akinek családjában már volt prosztatarák okozta halálozás, annak negyvenöt éves kortól évente javasolt a vizsgálat.

– árulta el a professzor, aki szerint az életmódbeli tényezők szerepe eddig kevésbé tisztázott, de az elhízás növelheti a veszélyt.

Teljes ellátás egy helyen

A Szent Magdolna Prosztatarák Centrum alapgondolata, hogy a betegnek ne kelljen kórházról kórházra járkálnia, mindent egy helyen kapjon meg, Nyugat-Európához viszonyítva is kiemelkedő színvonalon. Az intézményt a Zentai Péter üzlettársaként ismert Rahimkulov Ruszlán és Mózer Attila alapították.