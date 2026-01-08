Gyengülő immunrendszer, fellángoló herpesz: így tartsd kordában télen is

A herpeszvírus-fertőzés után nem tűnik el teljesen a szervezetből. Az idegdúcokban rejtőzik, és az immunrendszer gyengülésekor újra felszínre kerülhet. Bár legtöbbször az ajkakon jelenik meg, más területeket is érinthet, és a visszatérés gyakorisága egyénenként jelentősen eltér.

A herpesz vizes hólyagok formájában jelentkezik.

Fotó: Sergii Chepulskyi / Shutterstock

Hogyan alakul ki a herpesz és mi váltja ki az aktiválódását?

A herpesz kialakulását a herpes simplex vírus okozza, amelynek két fő típusa ismert. Az egyik elsősorban az ajkak és az arc környékén okoz tüneteket, míg a másik gyakrabban a nemi szervek területén jelentkezik. A fertőzés közvetlen érintkezéssel terjed, például csókolózás vagy szoros bőrkontaktus során.

Az első fertőzés sok esetben észrevétlen marad, vagy enyhe tünetekkel zajlik. A vírus ezt követően nyugalmi állapotba kerül, de nem pusztul el. A szakértők szerint az aktiválódás leggyakoribb kiváltó okai közé tartozik a stressz, az alváshiány, a lázas betegségek, valamint a hormonális változások.

Napozás, UV-sugárzás vagy az ajkak kiszáradása szintén elősegítheti a vírus újraéledését. Az immunrendszer tartós terhelése – például krónikus betegségek vagy fokozott pszichés megterhelés idején – jelentősen növeli a kiújulás esélyét.

Milyen tünetekkel jár a herpesz?

A herpesz megjelenését különböző tünetek jelzik. Gyakori előjel az enyhe bizsergő, feszülő vagy égő érzés azon a területen, ahol később a hólyagok kialakulnak. Ezt követően apró, folyadékkal telt hólyagok jelennek meg, amelyek rövid időn belül kifakadnak és pörkké száradnak.

A fájdalom mértéke változó lehet, de sokan kifejezetten kellemetlennek érzik, különösen evés, beszéd vagy érintés során. A környező bőr gyakran kipirosodik és érzékennyé válik. Súlyosabb esetekben enyhe láz, rossz közérzet vagy nyirokcsomó-duzzanat is társulhat a tünetekhez.

Fontos tudni, hogy a herpesz aktív szakaszában fertőző. A hólyagok gyógyulásáig kerülni kell a közvetlen érintkezést, különösen olyan személyekkel, akiknek az immunrendszere gyengébb.

A herpesz kezelése és a kiújulás megelőzése

A herpesz jelenleg nem gyógyítható véglegesen, de a tünetek hatékonyan kezelhetők. A kezelés célja a vírus szaporodásának gátlása és a gyógyulási idő lerövidítése. Helyileg alkalmazható vírusellenes krémek segíthetnek, különösen akkor, ha már az első bizsergő érzésnél elkezdik használni azokat.