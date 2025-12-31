Így okozhatja a fogad a halálodat

Amikor egy fogad elkezd szuvasodni, először csak egy enyhe fájdalmat érzel. Sokan ilyenkor még nem rohannak fogorvoshoz, azonban ahogy a lyuk mélyül, a fájdalom is erősebb, aztán hirtelen megszűnhet, mintha minden rendben lenne. Pedig ha a szuvas fog kezeletlen marad, a gyulladás továbbterjedhet, aminek halálos következménye lehet.
Ha egy szuvas fog okozta gyulladás eléri a fogbél idegeit, azok elhalnak, ezért szűnik meg egy idő után hirtelen minden fájdalom. A komoly bajok azonban csak ezután kezdődnek, a fog körül ugyanis könnyen kialakulhat tartós gyulladás, például folyadékkal teli tömlő (ciszta) vagy gyulladt csomó (granulóma). Ha szerencséd van, egy apró nyíláson keresztül ki tud ürülni a genny, és a helyzet nem romlik tovább, de kevésbé szerencsés esetben a gyulladás mélyebbre terjedhet, és az arcod szöveteit is megtámadhatja.
Egy kezeletlen fogászati fertőzés nem játék. Ha a gyulladás továbbterjed, elérheti a mellkast, ahol mellhártyagyulladást okozhat, vagy ami még veszélyesebb, a szívet is megtámadhatja. Ez az úgynevezett phlegmone, amely életveszélyes állapot.
Ha az alábbi tüneteket észleled, azonnal orvosi segítségre van szükséged:
Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, ne várj tovább! Ne próbálkozz otthoni praktikákkal, ebben az esetben már nemcsak a fogadról van szó, hanem arról, hogy a szöveti gyulladás továbbterjedt, amit azonnal kezelni kell! Ilyenkor minden perc számít. Azonnal hívj mentőt, a kórházban pedig műtétre is szükség lehet, hogy a gyulladást megszüntessék.
Mint a legtöbb betegség esetében, itt is a megelőzés a legfontosabb. Kis odafigyeléssel rengeteg kellemetlenségtől megkímélheted magad.
Magyarországon évente 1-2 ember meghal fogászati eredetű fertőzés miatt, ami elkerülhető lenne, ha időben orvoshoz fordulnánk!
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
