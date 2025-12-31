Így okozhatja a fogad a halálodat

A szuvas fog nemcsak fájdalmat okozhat, hanem életveszélyes gyulladásos folyamatot is elindíthat a szervezetben.

A gyulladás könnyen továbbterjedhet az arc, a mellkas vagy akár a szív irányába.

A rendszeres fogorvosi ellenőrzés és a megfelelő szájhigiénia kulcsszerepet játszik a súlyos szövődmények megelőzésében.

Amikor egy fogad elkezd szuvasodni, először csak egy enyhe fájdalmat érzel. Sokan ilyenkor még nem rohannak fogorvoshoz, azonban ahogy a lyuk mélyül, a fájdalom is erősebb, aztán hirtelen megszűnhet, mintha minden rendben lenne. Pedig ha a szuvas fog kezeletlen marad, a gyulladás továbbterjedhet, aminek halálos következménye lehet.

A szuvas fog alattomos gyulladásokat indíthat el a szervezetben, amelyek életveszélyessé válhatnak

Egy ártatlannak tűnő szuvas fog a halálodat okozhatja

Ha egy szuvas fog okozta gyulladás eléri a fogbél idegeit, azok elhalnak, ezért szűnik meg egy idő után hirtelen minden fájdalom. A komoly bajok azonban csak ezután kezdődnek, a fog körül ugyanis könnyen kialakulhat tartós gyulladás, például folyadékkal teli tömlő (ciszta) vagy gyulladt csomó (granulóma). Ha szerencséd van, egy apró nyíláson keresztül ki tud ürülni a genny, és a helyzet nem romlik tovább, de kevésbé szerencsés esetben a gyulladás mélyebbre terjedhet, és az arcod szöveteit is megtámadhatja.

A gyulladt fog hatása a szervezetre

Egy kezeletlen fogászati fertőzés nem játék. Ha a gyulladás továbbterjed, elérheti a mellkast, ahol mellhártyagyulladást okozhat, vagy ami még veszélyesebb, a szívet is megtámadhatja. Ez az úgynevezett phlegmone, amely életveszélyes állapot.

Ha az alábbi tüneteket észleled, azonnal orvosi segítségre van szükséged:

vörös, forró tapintású bőr;

kemény, fájdalmas arcduzzanat;

magas láz, levertség;

nehézlégzés;

szájzár.

Ha ezeket a tüneteket tapasztalod, ne várj tovább! Ne próbálkozz otthoni praktikákkal, ebben az esetben már nemcsak a fogadról van szó, hanem arról, hogy a szöveti gyulladás továbbterjedt, amit azonnal kezelni kell! Ilyenkor minden perc számít. Azonnal hívj mentőt, a kórházban pedig műtétre is szükség lehet, hogy a gyulladást megszüntessék.

Hogyan előzheted meg a bajt?

Mint a legtöbb betegség esetében, itt is a megelőzés a legfontosabb. Kis odafigyeléssel rengeteg kellemetlenségtől megkímélheted magad.

Ne halogasd a fogorvosi látogatást! Legalább évente egyszer menj el ellenőrzésre, akkor is, ha nincs fájdalmad.

Legalább évente egyszer menj el ellenőrzésre, akkor is, ha nincs fájdalmad. Ne várd meg, amíg elmúlik a fájdalom! Ha egy fog fáj, az annak a jele, hogy gond van. Ez minden fájdalomra igaz, a szervezeted így jelzi, ha valami nincs rendben. Mindig figyelj oda a tested jelzéseire! Kérj orvosi segítséget, mert minél előbb kezelik, annál kisebb lesz a baj.

Ha egy fog fáj, az annak a jele, hogy gond van. Ez minden fájdalomra igaz, a szervezeted így jelzi, ha valami nincs rendben. Mindig figyelj oda a tested jelzéseire! Kérj orvosi segítséget, mert minél előbb kezelik, annál kisebb lesz a baj. Ne nyúlj rögtön gyógyszerekhez! Az antibiotikumok és a fájdalomcsillapítók csak a tüneteket nyomják el, a probléma viszont nem oldódik meg.

Az antibiotikumok és a fájdalomcsillapítók csak a tüneteket nyomják el, a probléma viszont nem oldódik meg. Ügyelj a szájhigiéniára! Naponta legalább kétszer moss fogat, használj fogselymet és szájvizet.

Szomorú statisztikák

Magyarországon évente 1-2 ember meghal fogászati eredetű fertőzés miatt, ami elkerülhető lenne, ha időben orvoshoz fordulnánk!