Miért érdemes félévente meglátogatni a fogorvost panaszok nélkül is? (x)

Az egészséges fogak alapjai

Az ép fogakat és a fogbetegségekre való hajlamot egyaránt örökölhetjük felmenőinktől. Azonban sokat tehetünk azért, hogy megőrizzük a fogaink egészségét, mosolyunk ragyogását. Az első és legfontosabb, hogy naponta kellő odafigyeléssel mossunk fogat és tegyünk meg mindent a megfelelő szájhigiéniáért. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a szájápolás nem csak a fogaink rágófelületének sikálásából áll. A fogak külső és belső oldalát, az ínyt, a fogközöket és a nyelvet is tisztítani kell.

A fogmosás tartson legalább két percig és minden fogfelületre terjedjen ki. A fogkefe sörtéinek körkörös mozgásával a fogra rakódott lepedéket fellazítjuk, majd seprő mozdulatokkal tudjuk hatékonyan eltávolítani. A fogak között is maradhat ételmaradék, amelyben könnyebben megtelepednek a baktériumok. Ezeket a területeket fogselyem használatával tarthatjuk tisztán. A nyelven lévő szennyeződések eltávolításához a fogkefénket is használhatjuk, de létezik külön erre a célra használható nyelvkaparó is.

Sajnos a legalaposabb tisztítás mellett is kialakulhat a fog felületén fogkő vagy kisebb lyukak. Ezért ne csak akkor látogassuk meg fogorvosunkat, ha már érezzük, hogy baj van, hanem iktassunk be félévente rendszeres szűrővizsgálatokat is!

Miért érdemes félévente meglátogatni a fogorvost?

A fogra lerakódó lepedék idővel fogkővé szilárdul, amit már nem lehet eltávolítani fogkefével. A porózus szerkezetében könnyen megtapadnak az ételmaradékok, amely kiváló táptalaja a baktériumoknak. A kórokozók által termelt savak pedig károsítják a fogzománcot, amely a fog kilyukadását eredményezheti. Jobb tehát elejét venni a káros folyamatoknak. Javasolt félévente professzionális fogkő-eltávolítást kérni a fogorvostól. A modern, ultrahangos készülékek nemcsak a fogak felszínéről, hanem a fogközökből és a fognyakról is eltávolítják a lerakódásokat.

A fogkő-eltávolítást érdemes összekötni fogászati szűrővizsgálatokkal is. A szakember kiszűrhet olyan elváltozásokat, amelyek hosszú távon komolyabb problémákhoz vezethetnek. Az ínygyulladás nem mindig okoz fájdalmas tüneteket, fájdalmat, de az íny visszahúzódását, és ezáltal akár a fog elvesztését is előidézheti. A fogak implantátummal vagy híddal történő pótlása pedig igencsak drága eljárás, de a fogorvos még idejében felhívhatja a figyelmet az ínygyulladásra és a parodontózisra. Így szájhigiéniai tanácsokkal vagy a különböző eljárásokkal időben kezelheti a problémát.

A kisebb felszíni lyukak sem okoznak fogfájást, amíg el nem érik a fogbelet. Időben felfedezve a problémát, a kezelést megúszhatjuk egy egyszerűbb fogtöméssel. Súlyosabb esetben a begyulladt fog gyökérkezelést igényel. A gyökérkezelés során eltávolítják a fogakban lévő idegszövetet és az ereket. Majd a feltárt gyökércsatornákat kitisztítják az elszaporodott kórokozóktól. A gyökérkezelés hosszadalmas, több alkalmat igénylő beavatkozás. Érdemes tehát elkerülni az ezzel járó kellemetlenségeket és anyagi kiadásokat.

A modern fogdiagnosztikai eszközökkel kiszűrhetőek olyan szabad szemmel nem látható problémák, mint a különböző fogászati ciszták, vagy a kialakuló fogszuvasodás. Tehát ha rendszeresen járunk fogorvoshoz, még a kínzó fájdalmak kialakulása előtt kezelhetőek a fogászati problémák.

Miért lesz kedvünk elmenni?

A rendszeres fogorvosi szűrővizsgálatok és a fogkő eltávolítása tehát kifejezetten fontosak. Ne várjuk meg, amíg komolyabb problémánk lesz, ha nincs semmilyen panaszunk, akkor is rendszeresen keressük fel a fogorvost! Ne féljünk attól, hogy neheztelni fog, amiért látszólag minden ok nélkül felkeressük. Sőt, a fogorvosok nagy része fel is hívja a figyelmet a gyakori vizsgálatok fontosságára.

És hogy mi hozhatja meg még a kedvünket a rendszeres vizsgálatokhoz? Nos, a megfelelő szakember. Kérdezősködjünk ismerősök között vagy böngésszünk internetes fórumokat, ajánlásokat, hogy találjunk egy jó orvost, akihez szívesen visszalátogatunk. Miután kialakult a bizalom, már nem szorongva fogunk visszaülni a fogorvosi székbe. Ha pedig a személyes összhang is kialakul a fogorvossal, akkor olyan lesz a félévenkénti szűrővizsgálat, mintha egy barátunkat látogatnánk meg – mindeközben a fogaink egészségéért is sokat teszünk.