Baktériumgyár: nem is sejtetted, de ez a legveszélyesebb eszköz a mosdóban

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 16:15
A nyilvános mosdókban elhelyezett kézszárítók kényelmes és környezetbarát alternatívát kínálnak a papírtörlőkkel szemben – de vajon mennyire higiénikusak? Egyre több kutatás mutat rá, hogy a kézszárítók valójában baktériumgyárként működhetnek, és több kárt okoznak, mint amennyi a hasznuk.
  • A nyilvános mosdók kézszárítói nagy mennyiségű baktériumot fújnak szét a levegőben.
  • Kutatások szerint a kézszárító használata ezerszer több kórokozót terjeszt, mint a papírtörlő.
  • A papírtörlő a legbiztonságosabb megoldás a fertőzések elkerülésére.

A kézszárítók – különösen a nagy sebességű, forró levegőt fújó modellek – ahelyett, hogy elpusztítanák a kórokozókat, valójában szétszórják azokat. A Journal of Applied Microbiology egyik tanulmánya kimutatta, hogy a kézszárítóval szárított kezekről akár 1300-szor több baktérium kerülhet a levegőbe, mint azokról, amelyeket papírtörlővel töröltek szárazra. Ráadásul ezek a mikroszkopikus részecskék hosszabb ideig lebegnek a levegőben, és így könnyebben terjednek.

Kézszárító használata
A kézszárító használatakor baktérium kerülhet a levegőbe és a kezekre.
Fotó: SmartPhotoLab / Shutterstock 

A kézszárító baktériumok melegágya

A nyilvános mosdókban található kézszárítókat gyakran nem tisztítják megfelelően. Mivel ezek az eszközök általában nedves környezetben működnek, ideális táptalajt biztosítanak a baktériumok és gombák számára. A készülékek belsejében található szűrők és egyéb alkatrészek tele lehetnek kórokozókkal, így szárításkor a baktériumok a felhasználó kezére, valamint a levegőbe kerülnek.

Kockázatok és egészségügyi hatások

A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy ezek a kézszárítók nemcsak a kezünkről szórják szét a baktériumokat, hanem a környezetből is összegyűjtik és széjjel-szerte fújják azokat. Ez különösen problémás lehet kórházakban, éttermekben és más olyan helyeken, ahol a higiénia elsődleges fontosságú.

A már említett tanulmány és más kutatások szerint az ilyen eszközökön található baktériumok között előfordulhatnak antibiotikum-rezisztens kórokozók is, például a Staphylococcus aureus egyes törzsei, amelyek komoly fertőzéseket okozhatnak.

Mi a megoldás?

Habár a kézszárítók energiatakarékosabb és papírtörlő-mentes alternatívának tűnnek, a higiéniai szempontokat figyelembe véve a papírtörlők továbbra is biztonságosabb megoldást jelentenek. Egyes szakértők azt javasolják, hogy a nyilvános mosdókban inkább egyszer használatos papírtörlőt érdemes alkalmazni, akárcsak az egészségügyi intézményekben és a különböző vendéglátóhelyeken.

Ha mégis kézszárítót használsz, érdemes figyelned arra, hogy lehetőség szerint HEPA-szűrős modelleket válassz, amelyek hatékonyabban képesek kiszűrni a levegőben lévő baktériumokat. Továbbá az alapos, legalább 20 másodpercig tartó kézmosás továbbra is a legjobb védekezési mód a baktériumok és vírusok ellen.

A kézszárítók ugyan kényelmes megoldást nyújtanak, de higiéniai szempontból komoly problémát jelenthetnek. Ha valóban tiszta kezeket szeretnél, a papírtörlő használata továbbra is a legbiztonságosabb és legmegbízhatóbb módszer.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
