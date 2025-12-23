Baktériumgyár: nem is sejtetted, de ez a legveszélyesebb eszköz a mosdóban

A nyilvános mosdók kézszárítói nagy mennyiségű baktériumot fújnak szét a levegőben.

Kutatások szerint a kézszárító használata ezerszer több kórokozót terjeszt, mint a papírtörlő.

A papírtörlő a legbiztonságosabb megoldás a fertőzések elkerülésére.

A kézszárítók – különösen a nagy sebességű, forró levegőt fújó modellek – ahelyett, hogy elpusztítanák a kórokozókat, valójában szétszórják azokat. A Journal of Applied Microbiology egyik tanulmánya kimutatta, hogy a kézszárítóval szárított kezekről akár 1300-szor több baktérium kerülhet a levegőbe, mint azokról, amelyeket papírtörlővel töröltek szárazra. Ráadásul ezek a mikroszkopikus részecskék hosszabb ideig lebegnek a levegőben, és így könnyebben terjednek.

A kézszárító használatakor baktérium kerülhet a levegőbe és a kezekre.

Fotó: SmartPhotoLab / Shutterstock

A kézszárító baktériumok melegágya

A nyilvános mosdókban található kézszárítókat gyakran nem tisztítják megfelelően. Mivel ezek az eszközök általában nedves környezetben működnek, ideális táptalajt biztosítanak a baktériumok és gombák számára. A készülékek belsejében található szűrők és egyéb alkatrészek tele lehetnek kórokozókkal, így szárításkor a baktériumok a felhasználó kezére, valamint a levegőbe kerülnek.

Kockázatok és egészségügyi hatások

A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy ezek a kézszárítók nemcsak a kezünkről szórják szét a baktériumokat, hanem a környezetből is összegyűjtik és széjjel-szerte fújják azokat. Ez különösen problémás lehet kórházakban, éttermekben és más olyan helyeken, ahol a higiénia elsődleges fontosságú.

A már említett tanulmány és más kutatások szerint az ilyen eszközökön található baktériumok között előfordulhatnak antibiotikum-rezisztens kórokozók is, például a Staphylococcus aureus egyes törzsei, amelyek komoly fertőzéseket okozhatnak.

Mi a megoldás?

Habár a kézszárítók energiatakarékosabb és papírtörlő-mentes alternatívának tűnnek, a higiéniai szempontokat figyelembe véve a papírtörlők továbbra is biztonságosabb megoldást jelentenek. Egyes szakértők azt javasolják, hogy a nyilvános mosdókban inkább egyszer használatos papírtörlőt érdemes alkalmazni, akárcsak az egészségügyi intézményekben és a különböző vendéglátóhelyeken.