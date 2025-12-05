Te ismered az 5 másodperces szabályt? Szakértő árulta el az igazságot a leesett ételekről

Az 5 másodperces szabály egy népszerű, generációk óta ismert és alkalmazott szokás, ám tudományos tekintetben meglehetősen vitatott. Valószínűleg azért alakult ki, mert senki sem szerette volna az értékes élelmiszereket a szemetesbe dobni, főleg ha már megvette, és időt szánt arra, hogy elkészítse azokat. Az 5 másodperces szabály szerint ha egy étel leesik a földre, de ennyi időn belül felkapjuk azt, akkor még biztonságosan elfogyasztható. Az évekig tartó kutatások ugyanakkor bebizonyították: a baktériumok szinte azonnal átkerülhetnek az ételre, amint az hozzáér a szennyezett felülethez, vagyis az idő, amíg az ennivaló a földön van, nem releváns tényező.

Fotó: NOWRA photography / Shutterstock

Mit mond az 5 másodperces szabályról a szakértő?

Dr. Bryan Quoc Le élelmiszertudós szerint az étel azonnal ki van téve a baktériumoknak, amint a földdel érintkezik. Ebből kifolyólag valójában mindegy, hogy hány másodpercig, vagy éppen percig van a padlón, a szalmonella szinte azonnal átkerülhet az ételre, amelyen gyorsan elszaporodhatnak a kórokozók. További tanulmányok azt is megerősítik, hogy a földön található baktériumok akár 35 napig is életképesek maradhatnak, még akkor is, ha egyébként a padló tisztának tűnik és megfelelően is tisztítjuk azt. Ezek a felületek ugyanis telis-tele vannak mikroorganizmusokkal.

Ettől függ a szennyeződés mértéke:

Felület típusa: a sima, lapos felületek, mint amilyen a csempe, nagyobb érintkezési felületet jelentenek, ezért ezekről több baktérium kerülhet az ételre. A résekkel és repedésekkel ellátott burkolatokról ugyan kevesebb kórokozó kerülhet át, de így sem mentesek a kockázattól, és az ételek ugyanúgy pár másodperc alatt képesek szennyeződni.

a sima, lapos felületek, mint amilyen a csempe, nagyobb érintkezési felületet jelentenek, ezért ezekről több baktérium kerülhet az ételre. A résekkel és repedésekkel ellátott burkolatokról ugyan kevesebb kórokozó kerülhet át, de így sem mentesek a kockázattól, és az ételek ugyanúgy pár másodperc alatt képesek szennyeződni. Étel típusa: ha egy élelmiszer sok vizet tartalmaz vagy ragacsosabb az állaga, nagyobb mennyiségben halmozódhatnak fel benne a baktériumok szemben a szárazabb harapnivalókkal. Az amerikai Rutgers Egyetem 2016-os kutatása szerint a görögdinnye veszi fel a legtöbb szennyeződést, de hasonlóan viselkednek a felvágottak és a nyers húsok is.

Mindezek fényében jobb, ha a legbiztonságosabb megoldást választjuk, vagyis nem fogyasztjuk el a földre leesett ételt.