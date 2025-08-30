Egy férfi elárulja hány házasságot tett tönkre, mikor rajtakapták a hűtlen feleségeket vele

Egy férfi szerető elárulta hány házasságot tett tönkre azalatt a húsz év alatt, amíg szeretőként tevékenykedett.

Fotó: Forrás: Freepik.com

A legtöbben boldog és problémamentes kapcsolatra vágyunk, de a Pszichology Today becslései szerint, minden ötödik ember házasságtörést követ el. A gyanús banki pénzfelvételektől kezdve az ismeretlen számról küldött üzenetekig, a megcsalás jelei nem mindig olyan nyilvánvalóak és gyakran észrevétlenek maradnak. Egy névtelen férfi felfedte titkait.

Nem csak a Redditen de csatornákon is megjelent a férfi, hogy elárulja a titkokat, amikre mindenki kíváncsi. Szerinte meglepő, hogyan reagálnak a férjek, mikor megtudják, hogy megcsalta feleségük.

Teljesen privátként kezelte életmódját, még a családjának sem árulta el. Állítása szerint 2003-ban, mindössze 19 évesen kezdett el gazdag üzletemberek feleségeivel lefeküdni, miközben egy golfklubban dolgozott.

Egy kíváncsi közösségi média kérdező azt szerette volna tudni, volt- e olyan, hogy rajtakapták őt a nők férjei. Alacsonyabb a szám, mint hinnénk.

A több mint 20 év alatt, amióta ezt csinálom, csak öt nőre emlékszem, akit valaha is elkaptak

- idézi szavait az Unilad.

Ebből az ötből állítása szerint csak kettő vált el.

A valóság az, hogy ezekben a körökben a házasságok gyakran inkább a pénzről, a megítélésről és a társadalmi pozicionálásról szólnak, mint a szerelemről vagy az exkluzivitásról. Sok kívülálló nem érti ezt a dinamikát

- válaszolta meg ezek miértjét.

A férfi elmagyarázta, hogyan reagálnak a férjek, mikor kiderül, hogy házastársuk hűtlen. Szerinte a lebukés ritka, de kétféle verzió lehetséges. Vagy már az elejétől megbékél vele csendben, vagy először dühös, de később lenyugszik és szintén megbékél.

Szerinte a válás ezekben a körökben anyagilag lesújtó. Ha a nő elég régóta van vele, elvesztheti a vagyonának a felét is akár, plusz folyamatosan támogatni kell majd. Sokan közülük lenyelik a büszkeségüket, mintsem több száz milliót veszítsenek.

Volt olyan férj, aki közrejátszott a hűtlenségben

A férjek közül volt olyan, aki közben nézte kettejüket szex közben.

Nem olyan ritka, mint ahogy az emberek hiszik, különösen akkor, ha rendkívül gazdag párokról van szó, akik megszokták, hogy bármit megkapnak, amit akarnak.

Ami a saját testi épségét érinti, soha nem kellett erőszakos férjekkel szembenéznie, de volt olyan, amikor szaladnia kellett, mert a férj idő előtt ért haza.