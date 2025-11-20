Viszket a sarkad? A tested üzenni próbál, ne vedd félvállról

A sarokviszketésre a legtöbben vakarózással és nem kevés bosszúsággal reagálnak, és többnyire eszükbe sem jut, hogy akár bajt is jelezhet az idegesítő jelenség. Most sorra vesszük milyen betegségek tünete lehet az éjszaki sarokviszketés. Görgess tovább!

A sarokviszketés a test üzenet, ne vedd félvállról! / Fotó: admin_design / Shutterstock

Sarokviszketés éjszaka – komoly bajt is jelezhet

Vegyük sorra, miről is árulkodhat az éjszakai sarokviszketés.

Száraz sarkak

Mivel a sarok bőre vastagabb, könnyebben berepedezik, és ha nincs rendszeresen hidratálva a viszketés szinte elkerülhetetlen. Sokat segít, ha hanyagolod a tűzforró fürdőt, és inkább langyos vízben fürdőzöl. Estére pedig alaposan kend be a lában sarokápoló krémmel, akár húzhatsz rá egy bő pamut zoknit is, hogy jobban beszívódjanak a hatóanyagok. Egyszerű, de annál hatásosabb praktika, amiért a sarkaid hálásak lesznek!

Gyakori okok, amikre nem is gondolnál

A sarokviszketésnek több árnyoldala is lehet:

Lábgomba: a tünetek nem mindig olyan drámaiak, mint a reklámokban, enyhe viszketés formájában is jelentkezhet. Allergia vagy irritáció: lehet, hogy a mosószerre, öblítőre, tusfürdőre, zokni vagy épp a cipő anyagára vagy allergiás és ezt jelzi a sarokviszketés. Diabéteszes bőrszárazság: a magas vércukorszint is fokozhatja a bőrérzékenységet. Diagnosztizált cukorbetegeknél neuropátia: ritka de érdemes fejben tartani, lehet, hogy az idegeid küldenek apró figyelmeztetéseket. Éjszakai vérkeringési változások: a bőr érzékenyebben reagál minden apróságra. Stressz: a vakarózás egy formája a stresszlevezetésnek, ez alól a sarkad sem kivétel.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Ha a viszketés már régóta tart, nem múlik bármilyen praktikát is vetettél be, hámlik, esetleg még ki is sebesedik, vagy más tünet is megjelenik, esetleg égő érzés, zsibbadás mindenképpen fordulj orvoshoz. Ez különösen igaz a cukorbetegekre, akiknél a viszkető sarok sokszor komolyabb bajt is jelezhet.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)