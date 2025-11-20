Viszket a sarkad? A tested üzenni próbál, ne vedd félvállról

A sarokviszketésre a legtöbben vakarózással és nem kevés bosszúsággal reagálnak, és többnyire eszükbe sem jut, hogy akár bajt is jelezhet az idegesítő jelenség. Most sorra vesszük milyen betegségek tünete lehet az éjszaki sarokviszketés. Görgess tovább!
Vegyük sorra, miről is árulkodhat az éjszakai sarokviszketés.
Mivel a sarok bőre vastagabb, könnyebben berepedezik, és ha nincs rendszeresen hidratálva a viszketés szinte elkerülhetetlen. Sokat segít, ha hanyagolod a tűzforró fürdőt, és inkább langyos vízben fürdőzöl. Estére pedig alaposan kend be a lában sarokápoló krémmel, akár húzhatsz rá egy bő pamut zoknit is, hogy jobban beszívódjanak a hatóanyagok. Egyszerű, de annál hatásosabb praktika, amiért a sarkaid hálásak lesznek!
A sarokviszketésnek több árnyoldala is lehet:
Ha a viszketés már régóta tart, nem múlik bármilyen praktikát is vetettél be, hámlik, esetleg még ki is sebesedik, vagy más tünet is megjelenik, esetleg égő érzés, zsibbadás mindenképpen fordulj orvoshoz. Ez különösen igaz a cukorbetegekre, akiknél a viszkető sarok sokszor komolyabb bajt is jelezhet.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
Az alábbi videóból többet is megtudhatsz:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.