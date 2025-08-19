Komoly bajt jelezhet, ha neked is ilyen a talpad: azonnal fordulj orvoshoz, akár halálos is lehet

Egy orvosi szakértő véleménye szerint, a repedezett sarkak valójában egy rendkívül fertőző gombás fertőzés jelei lehetnek, amely kezelés nélkül akár életveszélyessé is válhat.

A szakértő szerint a repedezett talpak nagyon komoly fertőzés jelei is lehet / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A szakértő erre a fertőzésre figyelmeztet

A közismert betegség neve a lábgomba, amely szinte minden hatodik embert érint, főleg a nyári időszakban.

„Sokan azonban nincsenek tisztában vele, hogy fertőzöttek. Könnyű összetéveszteni egy száraz bőrfelülettel. Tipikusan a negyedik és ötödik lábujj között okoz bőrpírt, hámlást és fájdalmat”

– mondta Dr. Deborah Lee, a Dr Fox Online Gyógyszertár háziorvosa.

Az érintett bőr felázottnak, felpuhultnak, kifekélyesedettnek és hámlónak tűnhet, de okozhat bőrpírt, szárazságot és hámlást a láb szélein is. Ez fájdalmas repedésekhez vezethet és ritkábban hólyagok is megjelenhetnek a talpon. Dr. Lee hangsúlyozta, hogy fontos időben felismerni a fertőzést, mert kezeletlenül komoly szövődményekhez, ritka esetekben halálhoz is vezethet. Ha nincs kezelve időben a lábgomba, gyorsan elterjedhet. A gomba meggyengíti a bőr védőrétegét, így a kórokozók bejuthatnak a szervezetbe.

„Kezeletlen esetben másodlagos bakteriális fertőzés, ótvar vagy orbánc alakulhat ki. Utóbbi szepszist is okozhat, amely életveszélyes. A körmöket is megtámadhatja, ennek következménye elszíneződött, morzsalékos köröm, ami fájdalmas, és súlyos esetben jelentősen ronthatja az életminőséget

A betegséget a Trichophyton rubrum nevű gomba okozza (tinea pedis), amely szabad szemmel nem látható, mikroszkóp alatt azonban „férgekhez hasonlít”, bár férgekről szó sincs. A medencék különösen kockázatosak, mivel egyetlen fertőzött személy is képes bevinni a tinea kórokozóit az egész uszoda területére.

Megelőzési tanácsok: