Komoly bajt jelezhet, ha neked is ilyen a talpad: azonnal fordulj orvoshoz, akár halálos is lehet

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 17:00
Különösen fontos a közösségi medencéknél elővigyázatosnak lenni.
Egy orvosi szakértő véleménye szerint, a repedezett sarkak valójában egy rendkívül fertőző gombás fertőzés jelei lehetnek, amely kezelés nélkül akár életveszélyessé is válhat.

A szakértő szerint a repedezett talpak nagyon komoly fertőzés jelei is lehet / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A szakértő erre a fertőzésre figyelmeztet

A közismert betegség neve a lábgomba, amely szinte minden hatodik embert érint, főleg a nyári időszakban. 

„Sokan azonban nincsenek tisztában vele, hogy fertőzöttek. Könnyű összetéveszteni egy száraz bőrfelülettel. Tipikusan a negyedik és ötödik lábujj között okoz bőrpírt, hámlást és fájdalmat”

– mondta Dr. Deborah Lee, a Dr Fox Online Gyógyszertár háziorvosa.

Az érintett bőr felázottnak, felpuhultnak, kifekélyesedettnek és hámlónak tűnhet, de okozhat bőrpírt, szárazságot és hámlást a láb szélein is. Ez fájdalmas repedésekhez vezethet és ritkábban hólyagok is megjelenhetnek a talpon. Dr. Lee hangsúlyozta, hogy fontos időben felismerni a fertőzést, mert kezeletlenül komoly szövődményekhez, ritka esetekben halálhoz is vezethet. Ha nincs kezelve időben a lábgomba, gyorsan elterjedhet. A gomba meggyengíti a bőr védőrétegét, így a kórokozók bejuthatnak a szervezetbe. 

„Kezeletlen esetben másodlagos bakteriális fertőzés, ótvar vagy orbánc alakulhat ki. Utóbbi szepszist is okozhat, amely életveszélyes. A körmöket is megtámadhatja, ennek következménye elszíneződött, morzsalékos köröm, ami fájdalmas, és súlyos esetben jelentősen ronthatja az életminőséget

– idézi a doktornő szavait a Daily Mail

A betegséget a Trichophyton rubrum nevű gomba okozza (tinea pedis), amely szabad szemmel nem látható, mikroszkóp alatt azonban „férgekhez hasonlít”, bár férgekről szó sincs. A medencék különösen kockázatosak, mivel egyetlen fertőzött személy is képes bevinni a tinea kórokozóit az egész uszoda területére. 

Megelőzési tanácsok:

  • A lábat naponta egyszer mossuk meg szappannal és vízzel, majd gondosan szárítsuk meg, a lábujjak között is.
  • Használjunk külön törölközőt otthon és a medencében.
  • Válasszunk „légáteresztő anyagból, például vászonból vagy bőrből” készült cipőt, mert a szintetikus anyagok fokozzák az izzadást.
  • Hordjunk pamut- vagy gyapjúzoknit, ne poliésztert.
  • Cseréljük a cipőt 2-3 naponta, és kerüljük a használt lábbeliket vagy zoknikat.
  • Nyilvános zuhanyzóban vagy öltözőben mindig viseljünk papucsot.
  • Rendszeresen ellenőrizzük a lábat bőrpír, hámlás vagy hólyagok jelei miatt.

 

 

