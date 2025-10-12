Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Miksa névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Reggeli szédüléssel küzdő fiatal nő az ágyban

Forog veled a világ ébredés után? Ezért szédülhetsz reggelente

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 08:45
egyensúlyzavaregészségreggelszédülés
Reggel kinyitod a szemed, megpróbálsz felülni, és hirtelen forogni kezd veled a világ? Ez a kellemetlen jelenség sokkal gyakoribb, mint hinnéd. A reggeli szédülés mögött számtalan ok állhat, az ártalmatlantól egészen a komolyabb egészségügyi problémákig.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Többnyire ártalmatlan jelenségről van szó, és néhány életmódbeli változtatással sokszor megelőzhető a reggeli szédülés. Előfordul azonban, hogy nem érdemes halogatni az orvosi vizsgálatot. Összegyűjtöttünk néhány gyakori okot, amely a szédülés hátterében állhat. 

Fiatal nő vizet iszik az ágyban reggeli szédülés ellen
A reggeli szédülést sokszor már egy pohár víz elfogyasztása megszünteti.
Fotó: Boryana Manzurova /  Shutterstock 

A kiszáradás tünete

Ha előző este kevés vizet ittál, vagy túl sok alkoholt fogyasztottál, jó eséllyel szomjasan és szédölögve ébredsz. Ennek oka, hogy a dehidratáció a fejfájás és fáradtság mellett bizonytalan egyensúlyt is okozhat. A túl meleg hálószoba, a túl sok kávé, a vízhajtó gyógyszerek, vagy akár a hányással-hasmenéssel járó betegségek is könnyen kiszáradáshoz vezethetnek.

Érdemes figyelni az alábbi jelekre is: 

Ha ezeket tapasztalod, a tested szó szerint szomjazik.

Alacsony vérnyomás 

Ismerős az érzés, amikor felugrasz az ágyból, és hirtelen elhomályosul minden? Ez az úgynevezett ortosztatikus hipotónia, vagyis a hirtelen vérnyomásesés. Ilyenkor a vér nem tud elég gyorsan eljutni az agyba, a következmény pedig szédülés vagy akár ájulás. Ez gyakran előfordul hosszabb fekvés után, bizonyos gyógyszerek szedése mellett, de például Parkinson-kór vagy Addison-kór tünete is lehet. A lassabb felkelés, illetve kompressziós harisnya viselése segíthet.

Alacsony vércukorszint

A reggeli szédülés hátterében sokszor a túl alacsony vércukorszint áll. Ez leginkább cukorbetegeknél gyakori, főleg ha túl sok inzulint adtak be, vagy kihagytak egy étkezést. Rajtuk kívül ugyanakkor előfordulhat olyanoknál is, akik előző este nem ettek rendesen, vagy sok alkoholt fogyasztottak. Ilyen esetben reggelre könnyen leeshet a vércukorszint. A tünetek között említhetjük még a remegést, izzadást, homályos látást, koncentrációs nehézségeket. Ilyenkor egy könnyű reggeli sokat segíthet, de ha a probléma gyakran előfordul, orvosi vizsgálat is szükséges.

Fülprobléma

Az egyensúlyérzékünket a belső fül aprócska, de nagyon fontos részei szabályozzák. Ha ezek begyulladnak – például egy vírusfertőzés miatt –, jelentkezhet bizonytalanságérzés, szédülés, sőt hányinger is. Az úgynevezett labyrinthitis gyakran egy megfázás vagy influenza után jelentkezik. A pihenés és a bőséges folyadékfogyasztás sokat segíthet, de súlyosabb esetekben gyógyszerre vagy antibiotikumra lehet szükség.

Gyógyszermellékhatásként is jelentkezhet

Nem is gondolnánk, mennyi gyógyszer okozhat szédülést. Vízhajtók, fájdalomcsillapítók, antidepresszánsok vagy éppen antibiotikumok – a lista hosszú. Ha úgy érzed, a tünet összefügghet az aktuális gyógyszereddel, beszélj az orvosoddal. Gyakran már egy apró módosítás is megoldást jelenthet.

Alvási apnoé

Az éjszakai légzéskimaradások rontják a vér oxigénellátását, ami reggelre szédüléshez, fejfájáshoz, napközbeni fáradtsághoz vezethet. A betegség hosszú távon komoly szív- és anyagcsere-problémákat is okozhat, így mindenképp kivizsgálást igényel. A kezelés az életmódbeli változtatástól speciális légzőkészülék használatáig terjedhet.

Mit tehetünk a reggeli szédülés ellen?

A legegyszerűbb lépések sokszor a leghatásosabbak:

  • igyál elég vizet,
  • kerüld a túl sok alkoholt és koffeint,
  • aludj hűvös, jól szellőző szobában. 

Figyelj a rendszeres, kiegyensúlyozott étkezésre, mozogj eleget, és próbáld csökkenteni a stresszt. Ha reggelente gyakran forog veled a világ, és a tünet nem múlik, mindenképp fordulj orvoshoz. Különösen akkor, ha erős fejfájással, mellkasi fájdalommal vagy gyors szívveréssel társul. Ezeket a tüneteket sosem szabad félvállról venni.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu