Forog veled a világ ébredés után? Ezért szédülhetsz reggelente

Többnyire ártalmatlan jelenségről van szó, és néhány életmódbeli változtatással sokszor megelőzhető a reggeli szédülés. Előfordul azonban, hogy nem érdemes halogatni az orvosi vizsgálatot. Összegyűjtöttünk néhány gyakori okot, amely a szédülés hátterében állhat.

A reggeli szédülést sokszor már egy pohár víz elfogyasztása megszünteti.

Fotó: Boryana Manzurova / Shutterstock

A kiszáradás tünete

Ha előző este kevés vizet ittál, vagy túl sok alkoholt fogyasztottál, jó eséllyel szomjasan és szédölögve ébredsz. Ennek oka, hogy a dehidratáció a fejfájás és fáradtság mellett bizonytalan egyensúlyt is okozhat. A túl meleg hálószoba, a túl sok kávé, a vízhajtó gyógyszerek, vagy akár a hányással-hasmenéssel járó betegségek is könnyen kiszáradáshoz vezethetnek.

Érdemes figyelni az alábbi jelekre is:

szájszárazság,

repedezett ajkak,

állandó fáradtság.

Ha ezeket tapasztalod, a tested szó szerint szomjazik.

Alacsony vérnyomás

Ismerős az érzés, amikor felugrasz az ágyból, és hirtelen elhomályosul minden? Ez az úgynevezett ortosztatikus hipotónia, vagyis a hirtelen vérnyomásesés. Ilyenkor a vér nem tud elég gyorsan eljutni az agyba, a következmény pedig szédülés vagy akár ájulás. Ez gyakran előfordul hosszabb fekvés után, bizonyos gyógyszerek szedése mellett, de például Parkinson-kór vagy Addison-kór tünete is lehet. A lassabb felkelés, illetve kompressziós harisnya viselése segíthet.

Alacsony vércukorszint

A reggeli szédülés hátterében sokszor a túl alacsony vércukorszint áll. Ez leginkább cukorbetegeknél gyakori, főleg ha túl sok inzulint adtak be, vagy kihagytak egy étkezést. Rajtuk kívül ugyanakkor előfordulhat olyanoknál is, akik előző este nem ettek rendesen, vagy sok alkoholt fogyasztottak. Ilyen esetben reggelre könnyen leeshet a vércukorszint. A tünetek között említhetjük még a remegést, izzadást, homályos látást, koncentrációs nehézségeket. Ilyenkor egy könnyű reggeli sokat segíthet, de ha a probléma gyakran előfordul, orvosi vizsgálat is szükséges.

Fülprobléma

Az egyensúlyérzékünket a belső fül aprócska, de nagyon fontos részei szabályozzák. Ha ezek begyulladnak – például egy vírusfertőzés miatt –, jelentkezhet bizonytalanságérzés, szédülés, sőt hányinger is. Az úgynevezett labyrinthitis gyakran egy megfázás vagy influenza után jelentkezik. A pihenés és a bőséges folyadékfogyasztás sokat segíthet, de súlyosabb esetekben gyógyszerre vagy antibiotikumra lehet szükség.