Erre te sem vagy felkészülve – Ha ezeket a hétköznapi ételeket fogyasztod, az vesekövet okozhat

A vesekő rendkívül kellemetlen tud lenni, olyan rohamszerű, erős fájdalmat okoz, amitől egész biztos, hogy a falat kaparod. Ha soha nem szeretnéd megtapasztalni ezt az érzést, akkor csupán apró változtatásokra van szükség, méghozzá abban, hogy mi kerül a tányérodra.
A vesekő egészen biztos, hogy kialakul, ha rengeteg állati eredetű fehérjét pakolsz a tányérodra, onnan pedig a pocakodba. A sok hús, belsőség, feldolgozott húskészítmények hihetetlenül megemeli a szervezeted purin szintjét, melynek lebomlásából húgysav keletkezik, ami növeli a húgysav típusú vesekő kialakulásának esélyét.
Az oxalátokban gazdag táplálékok, mint például a spenót, mandula, édesburgonya, sóska vagy szója, alapvetően egészséges ételfélék. Azonban, ha genetikailag hajlamos vagy a vesekő kialakulására, akkor jobban teszed, ha ezeket a finomságokat csak mértékkel fogyasztod. Ezek az élelmiszerek magas oxalát tartalmuk miatt fokozzák a vizelet kalcium-oxalát koncentrációját, ami a leggyakoribb vesekőtípus képződéséhez vezethet.
A túlzásba vitt nátriumbevitel vagyis a sós és feldolgozott ételek, megnövelik a vizelettel kiválasztott kalcium mennyiségét, ami kedvez a kalciumtartalmú kövek képződésének.
A nagy mennyiségű hozzáadott cukor és finomított szénhidrát fogyasztása megnövelheti a vizelet húgysav és kalcium kiválasztását, ami elősegíti a kőképződést.
Az üdítőitalokban vagy diétás finomságokban található mesterséges édesítőszerek fogyasztása csökkentik a veséd teljesítményét, és ezért kevésbé tudja kiszűrni azokat a dolgokat – mint például a húgysavat, a kalciumot és az oxalátokat –, amelyek vesekövet okoznak.
Ha szeretnél többet megtudni a vesekő kialakulásáról, nézd meg a videót!
