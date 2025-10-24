BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Erre te sem vagy felkészülve – Ha ezeket a hétköznapi ételeket fogyasztod, az vesekövet okozhat

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 14:15
táplálékfájdalommegelőzés
Vannak olyan mumus ételek, amelyek lehet, hogy elsőre egészségesnek tűnnek, de ha túlzásba viszed a fogyasztásukat, akkor elviselhetetlen fájdalommal fizetsz érte. A vesekő kialakulásában ugyanis nem csupán a genetikai hajlam lehet a ludas, hanem az is, amit megeszel.
Bata Kata
A vesekő rendkívül kellemetlen tud lenni, olyan rohamszerű, erős fájdalmat okoz, amitől egész biztos, hogy a falat kaparod. Ha soha nem szeretnéd megtapasztalni ezt az érzést, akkor csupán apró változtatásokra van szükség, méghozzá abban, hogy mi kerül a tányérodra.

vesekő üvegcsében
A vesekő elviselhetetlen fájdalmat okoz a beteg számára.
A vesekő garantált, ha túl sok húst eszel

A vesekő egészen biztos, hogy kialakul, ha rengeteg állati eredetű fehérjét pakolsz a tányérodra, onnan pedig a pocakodba. A sok hús, belsőség, feldolgozott húskészítmények hihetetlenül megemeli a szervezeted purin szintjét, melynek lebomlásából húgysav keletkezik, ami növeli a húgysav típusú vesekő kialakulásának esélyét.

Mértékkel gyógyít, de ha túlzásba viszed, megbetegít

Az oxalátokban gazdag táplálékok, mint például a spenót, mandula, édesburgonya, sóska vagy szója, alapvetően egészséges ételfélék. Azonban, ha genetikailag hajlamos vagy a vesekő kialakulására, akkor jobban teszed, ha ezeket a finomságokat csak mértékkel fogyasztod. Ezek az élelmiszerek magas oxalát tartalmuk miatt fokozzák a vizelet kalcium-oxalát koncentrációját, ami a leggyakoribb vesekőtípus képződéséhez vezethet.

vesekő oxalát
Vesekő kialakulásához vezetnek az oxalátokban gazdag ételek.
Nem kell túlsózni

A túlzásba vitt nátriumbevitel vagyis a sós és feldolgozott ételek, megnövelik a vizelettel kiválasztott kalcium mennyiségét, ami kedvez a kalciumtartalmú kövek képződésének.

Óvatosan a cukorral!

A nagy mennyiségű hozzáadott cukor és finomított szénhidrát fogyasztása megnövelheti a vizelet húgysav és kalcium kiválasztását, ami elősegíti a kőképződést.

Lehet, hogy az alakodnak jót tesz, de a vesédnek nem

Az üdítőitalokban vagy diétás finomságokban található mesterséges édesítőszerek fogyasztása csökkentik a veséd teljesítményét, és ezért kevésbé tudja kiszűrni azokat a dolgokat – mint például a húgysavat, a kalciumot és az oxalátokat –, amelyek vesekövet okoznak.

Ezeket eheted, ihatod bátran!

  • Víz: A legfontosabb, hogy minden nap igyál meg legalább 2-3 liter tiszta vizet, vagy cukrozatlan vesebarát gyógyteát, például csalán, aranyvessző, mezei zsurló, nyírfalevél, cseresznyeszár gyógynövényekből.
  • Citrusfélék: A citrom, narancs és lime magas citrát tartalma gátolja a kalcium kristályosodását, így segíthet a vesekő kialakulásának megelőzésben.
  • Kalciumban gazdag ételek: A tejtermékek azért kiváló kalciumforrások, mert az étkezés közben fogyasztott kalcium a bélben köti meg az oxalátot, így az nem szívódik fel. Ezért fontos, hogy ha kalcium étrendkiegészítőt szedsz, akkor azt is mindig evés közben vedd be.
  • Alacsony oxaláttartalmú zöldségek: Uborka, gomba, karfiol, kelkáposzta, burgonya, hagyma és a legtöbb gyümölcs.
  • Teljes kiőrlésű gabonák: Alacsony oxalát tartalmúak és rostokban gazdagok, így ezeket rendszeresen eheted. Ilyen például a zabpehely, tönköly, teljeskiőrlésű lisztből készült péksütemények.
  • Növényi fehérjék: A bab, lencse, borsó bővelkedik fehérjében, így ezeket bátran eheted, ha csökkentenéd a húsfogyasztást, de szeretnél bevinni elegendő fehérjét.

Ha szeretnél többet megtudni a vesekő kialakulásáról, nézd meg a videót! 

 

