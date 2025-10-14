Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Hihetetlen: Ez történik a testeddel, ha csak vörös húst eszel

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 14:30
A népszerű diéta nem feltétlenül jár pozitív eredményekkel.
A húsevő diéta manapság egyre elterjedtebb és a lényege, hogy az ember kizárólag húst, leggyakrabban vörös húst fogyaszt. Bár elsőre extrém étrendnek tűnhet, nem árt tudni, mi történik valójában a testeddel, ha csak vörös húst eszel.

Fotó: 89stocker /  Shutterstock 

Egy kiegyensúlyozott étrendnek számos összetevőt kell tartalmaznia: tejtermékeket, szénhidrátokat, fehérjéket és rostokat is, nem csak húst.

Bár sokan akik kipróbálták a diétát, azt állítják, hogy izmosabbak lettek, a British Heart Foundation szerint ez még nem bizonyítja, hogy a diéta hosszú távon is egészséges lenne.

A vörös húsra fókuszált diéta negatív következményekkel járhat

Mivel a diéta alatt nem viszünk be szénhidrátot, a test kénytelen az energiaraktárait átalakítani, és először a glikogént kezdi el felhasználni. Ez súlycsökkenést eredményezhet, de főként vízveszteség formájában, nem zsírégetésként. Ahhoz, hogy valóban zsírt égessen, a test egy másik tárolt energiaforráshoz kell hogy nyúljon.

Egy idő után, a szervezetünk ketózisba lép, ez az a folyamat, amikor áttér a zsír égetésére. Ennek során csökkenhet az éhségérzet is, és a test telítettséget jelez az agynak. Ezért van az, hogy a húsevő diétát követők az első hetekben valóban könnyebbnek, karcsúbbnak érzik magukat.

Viszont a szervezet fontos tápanyagokat hiányol majd, például rostokat és vitaminokat, amelyeket csak növényi eredetű táplálékokból lehet bevinni.

Emily Prpa táplálkozástudós arra figyelmeztet, hogy a rostok hosszú távú hiánya csökkenti a bélrendszer toleranciáját. Ha valaki hirtelen visszatér a növényi étrendre, a bélrendszer drasztikusan reagálhat, például puffadással vagy hasmenéssel.

A túl sok fehérje megterheli a májat és a veséket, ami fájdalmas vesekövek kialakulásához vezethet. Eközben az egyoldalú étrend miatt az agy sem jut elég tápanyaghoz, ami hangulatromláshoz és mentális fáradtsághoz vezethet. 

Ez még nem minden, ugyanis a kardiológusok szerint a túlzott vöröshús-fogyasztás 53%-kal növeli a szívbetegségek, és megháromszorozza a stroke kockázatát.

Lehet, hogy rövid távon jobban nézel ki, de a tested hosszú távon csúnyán szenvedhet a diéta következményeitől - írja a LadBible.

