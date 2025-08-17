UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Támad a köszvény - Akár egyetlen lakomától is izzanak az ízületek

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 16:45
A nyár a grillezés, a piknikek és a hideg frissítők időszaka – ám nem mindenkinek telik teljesen felhőtlenül. Ha köszvénytől szenvedsz, jól tudod: egy-egy kiadós húsos lakoma után bizony szinte azonnal megjelenik az elviselhetetlen fájdalom. Mik a köszvény tünetei, kiváltó okai, hogyan kezelhető?
Bata Kata
A szerző cikkei

A köszvény mögött a purin nevű vegyület áll, amely a szervezetben húgysavvá bomlik, és ha felhalmozódik, gyulladást okozhat az ízületekben. A köszvény nemcsak idősebb férfiakat, hanem egyre több nőt és fiatalabb embert is érint. A köszvény diétát fontos a nyári grillezésekkor is komolyan venni, mert bizony nagy baj lehet belőle, ha nem figyelünk oda. 

Köszvény esetén kerülni kell a húsokat
Köszvény esetén akár egyetlen lakomától is izzanak az ízületek
Fotó: Halinskyi Max /  Shutterstock 

A legfontosabb tudnivalók a köszvényről

A köszvényt sokáig a királyok betegségének tartották, hiszen a túlzott hús-, bor- és pástétom fogyasztással hozták összefüggésbe. Mára már kiderült: a civilizációs életmód, az ülőmunka, az alkohol és a fehérjedús étrend együtt növelik a rizikót. A jó hír: ha időben felismered és életmódot váltasz, a köszvény kordában tartható. A rossz hír: egyetlen grillezős délután is elég lehet ahhoz, hogy újra fellángoljon a fájdalom – írja a Fanny magazin.

Mi a köszvény?

„A purin természetes anyag, amelyet a szervezet is termel, de főként táplálékkal – főleg állati eredetű ételekkel – kerül a szervezetbe. A lebomlás során húgysav keletkezik, amely normál esetben a vizelettel távozik. Ha azonban túl sok purin jut a szervezetbe, vagy a kiválasztás nem működik megfelelően, a húgysav kristályos formában lerakódik, leggyakrabban az ízületekben és így alakul ki a fájdalmas köszvény. A purinban gazdag ételek közé tartoznak a vörös húsok, belsőségek, tenger gyümölcsei, zsíros halak, mint a szardínia és a hering, valamint az alkohol – főleg a sör, amely egyszerre fokozza a húgysavtermelést és gátolja annak kiürülését” – mondja dr. Podlovics Ágota reumatológus főorvos.

Mik a köszvény tünetei?

Egyik jellegzetes jele, hogy rohamszerűen jelentkezik. 
„A leggyakoribb panasz az éjszaka vagy hajnalban kezdődő, hirtelen fellépő ízületi fájdalom – többnyire a nagylábujj alapízületében, de előfordulhat a bokában, térdben, csuklóban is. Az érintett ízület duzzadt, forró, vörös, és már a takaró súlya is elviselhetetlen fájdalmat okoz. A roham néhány napig tart, majd magától is enyhülhet, de kezelés nélkül gyakran visszatér – egyre gyakrabban, és egyre több ízületet érintve. Hosszú távon a lerakódott húgysav kristályok akár maradandó ízületi károsodást is okozhatnak, sőt, vesekövek kialakulásához is vezethetnek” – figyelmeztet a főorvos.

Hogyan lehetséges a köszvény kezelése?

Akut roham esetén elsődleges cél a fájdalom és a gyulladás csillapítása.
„Erre elsősorban gyulladáscsökkentők, kortikoszteroidok, helyileg alkalmazható krémek használata javasolt. Ha a roham sűrűn ismétlődik, hosszú távú olyan gyógyszeres kezelésre lehet szükség, amelynek célja a húgysavtermelés csökkentése. Mellette fontos az étrend és életmódváltás: testsúlycsökkentés, bőséges folyadékbevitel, rendszeres mozgás, alkoholfogyasztás mérséklése. A kezelőorvos gyakran javasolja a rendszeres vérvizsgálatot is, hogy a húgysavszint alakulásának nyomonkövetése” – tanácsolja a reumadoktor.

Hogyan néz ki a köszvény diéta?

Ha már köszvényes vagy, vagy hajlamos vagy rá, nem kell lemondanod minden nyári finomságról, de tudatosan meg kell válogatnia, hogy mit szedsz a tányérodra. 
– Javasolt kerülni a zsíros vörös húsokat, a belsőségeket, mint például máj, velő, vese, a sört és az édes, alkoholos italokat. Helyettük inkább érdemes a grillezett csirkemellet, zöldségeket, lazacot választani, ami kevésbé purindús hal, és fontos a bőséges folyadékfogyasztás, uborkás víz vagy cukormentes limonádé formájában. Nagy jelentősége van a mértékletességnek is, semmiből sem jó túl sokat enni. A kiegyensúlyozott étrend és a fokozatosság hosszú távon meghálálja magát: kevesebb roham, jobb közérzet, több szabadság” – mondja a doktornő.

Tényleg csak az időseket érinti?

Sokan azt gondolják, hogy a köszvény kizárólag idős férfiakat érint, pedig a valóság más. „A nőknél – főként a menopauza után – szintén megemelkedhet a húgysavszint, és már 30-as, 40-es évesen is tapasztalhatóak a tünetek. Az elhízás, a cukorbetegség, a magas vérnyomás és bizonyos gyógyszerek szedése, mint például a vízhajtók jelentősen növelhetik a kialakulásának kockázatát. A másik gyakori tévhit, hogy ez csak egy kis fájdalom, majd elmúlik. Kezelés nélkül komoly következményei lehetnek. A köszvény nemcsak kellemetlen, hanem progresszív betegség, amely megelőzhető és kezelhető – hívja fel a figyelmet a szakértő.

A köszvény és a királyok

A történelem egyik leggyakoribb előkelő betegsége volt a köszvény: VIII. Henrik angol király, Nagy Sándor és Benjamin Franklin is szenvedett tőle. Olyannyira gyakori volt az arisztokráciában, hogy a 17. században a kiváltságosok áldásának tartották – hiszen azt jelentette, hogy az illető elég gazdag volt a sok hús és bor fogyasztásához. Pedig a köszvény nem kiváltság, hanem figyelmeztetés – a szervezet intelligens jelzése, hogy ideje változtatni. A köszvény nem válogat, éppúgy érinti a tehetősebbeket, mint a szegényebbeket, és ha egyszer megjelenik, akár egy kellemes grillpartin, könnyen tönkre teheti a nyári élményeket. De egy kis tudatossággal, okos táplálkozással és rendszeres mozgással elkerülhetőek a rohamok. Nem kell lemondani az ízekről, csak érdemes megtanulni, mikor mit érdemes a tányérra tenni. És ha már grillezés: jó észben tartani, hogy nem csak húsokat, de zöldségeket is lehet sütni, ráadásul olykor még finomabb is, csak a megfelelő fűszerezésen múlik minden.

Ha szeretnéd tudni, melyek a  legmagasabb purintartalmú ételek, nézd meg a videót!

 

 

 

