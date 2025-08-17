Támad a köszvény - Akár egyetlen lakomától is izzanak az ízületek

A köszvény mögött a purin nevű vegyület áll, amely a szervezetben húgysavvá bomlik, és ha felhalmozódik, gyulladást okozhat az ízületekben. A köszvény nemcsak idősebb férfiakat, hanem egyre több nőt és fiatalabb embert is érint. A köszvény diétát fontos a nyári grillezésekkor is komolyan venni, mert bizony nagy baj lehet belőle, ha nem figyelünk oda.

Köszvény esetén akár egyetlen lakomától is izzanak az ízületek

Fotó: Halinskyi Max / Shutterstock

A legfontosabb tudnivalók a köszvényről

A köszvényt sokáig a királyok betegségének tartották, hiszen a túlzott hús-, bor- és pástétom fogyasztással hozták összefüggésbe. Mára már kiderült: a civilizációs életmód, az ülőmunka, az alkohol és a fehérjedús étrend együtt növelik a rizikót. A jó hír: ha időben felismered és életmódot váltasz, a köszvény kordában tartható. A rossz hír: egyetlen grillezős délután is elég lehet ahhoz, hogy újra fellángoljon a fájdalom – írja a Fanny magazin.

Mi a köszvény?

„A purin természetes anyag, amelyet a szervezet is termel, de főként táplálékkal – főleg állati eredetű ételekkel – kerül a szervezetbe. A lebomlás során húgysav keletkezik, amely normál esetben a vizelettel távozik. Ha azonban túl sok purin jut a szervezetbe, vagy a kiválasztás nem működik megfelelően, a húgysav kristályos formában lerakódik, leggyakrabban az ízületekben és így alakul ki a fájdalmas köszvény. A purinban gazdag ételek közé tartoznak a vörös húsok, belsőségek, tenger gyümölcsei, zsíros halak, mint a szardínia és a hering, valamint az alkohol – főleg a sör, amely egyszerre fokozza a húgysavtermelést és gátolja annak kiürülését” – mondja dr. Podlovics Ágota reumatológus főorvos.

Mik a köszvény tünetei?

Egyik jellegzetes jele, hogy rohamszerűen jelentkezik.

„A leggyakoribb panasz az éjszaka vagy hajnalban kezdődő, hirtelen fellépő ízületi fájdalom – többnyire a nagylábujj alapízületében, de előfordulhat a bokában, térdben, csuklóban is. Az érintett ízület duzzadt, forró, vörös, és már a takaró súlya is elviselhetetlen fájdalmat okoz. A roham néhány napig tart, majd magától is enyhülhet, de kezelés nélkül gyakran visszatér – egyre gyakrabban, és egyre több ízületet érintve. Hosszú távon a lerakódott húgysav kristályok akár maradandó ízületi károsodást is okozhatnak, sőt, vesekövek kialakulásához is vezethetnek” – figyelmeztet a főorvos.