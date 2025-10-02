Sztómával élsz? Így javíthatod az életminőséged

A sztómaműtétek száma megmutatja, mennyire súlyos terhet jelentenek a daganatos és bélrendszeri betegségek, amelyek az érintettek mindennapjait, önbizalmát és társas kapcsolatait is alapjaiban átformálják. Október 3-a a sztómával élők világnapja, amely kezdeményezés célja, hogy megmutassa, hogy a megelőzés, a korszerű sztómaterápiás eszközök és a megfelelő rehabilitáció együtt rengeteget számítanak abban, hogy valaki ne csak túléljen, hanem teljes életet élhessen a műtét után is. Cikkünkben végigvesszük a legfontosabb tudnivalókat, hogyan lehet sztómával teljes életet élni – közérthetően és mellébeszélés nélkül.
A sztóma egy, a hasfalon kialakított mesterséges nyílás, amelyen keresztül a széklet távozhat, ha a bélcsatornát valamilyen okból kifolyólag el kell távolítani vagy le kell zárni. A salakanyag speciális sztómazsákba kerül, amelyet diszkréten, a ruházat alatt lehet viselni. Elsőre nehéz elképzelni, hogy valaki így él, pedig több ezer magyar ember érintett. A sztóma lehet ideiglenes vagy végleges, attól függően, milyen betegség vagy sérülés miatt van rá szükség.
Ez tehát nem ritka vagy szégyellni való állapot, hanem egy sok esetben szükséges orvosi megoldás.
A beavatkozást altatásban végzik, ha lehet, laparoszkópos technikával, ami kíméletesebb a szervezetnek. A műtét során az orvos a bélvezeték egy részét a hasfal felszínére vezeti ki.
Kolosztóma (vastagbél-kivezetés): a vastagbél egy szakaszát a hasfalra vezetik ki, így alakul ki a sztóma. Ez történhet a vakbélnél, a haránt vastagbélnél vagy a szigmabélnél is, attól függően, hogy hol szükséges a kivezetés.
Ileosztóma (vékonybél-kivezetés): ebben az esetben a vékonybél egy darabját hozzák ki a hasfal felszínére, leggyakrabban a has jobb oldalán.
Urosztóma: a vizelet elvezetésére szolgál. Vagy közvetlenül a húgyvezetékeket nyitják a bőrfelszínre, vagy egy elkülönített bélszakaszt vezetnek ki a hasfalra, amelyhez a húgyvezetéket a húgyhólyagtól elválasztva csatlakoztatják.
Nephrosztóma: ilyenkor a vesemedencébe helyeznek egy katétert vagy drént, amelyen keresztül a vizelet ürülhet. A vizeletet speciális gyűjtőzsák fogja fel, nem pedig sztómazsák.
Cystosztóma: a vizelet nem a húgycsövön keresztül távozik, hanem a húgyhólyagban létrehozott nyíláson, illetve a bőrön átvezetett katéteren keresztül. A katéterhez szintén vizeletgyűjtő zsák csatlakozik.
Hogy pontosan milyen műtétet milyen helyen végeznek, az attól függ, milyen betegség miatt volt szükség a beavatkozásra.
A műtétet követő napokban a beteg fokozatosan térhet vissza a megszokott táplálkozáshoz, hogy a bélnek legyen ideje regenerálódni. Ebben sztómaterápiás nővérek segítenek, akik megtanítják a zsák kezelését, a bőrápolást, valamint minden apró praktikát. A rendszeres ápolás nagyon fontos. Ha a bőr irritált, fájdalmas sebek is kialakulhatnak rajta, ezért a megfelelő eszközhasználat, a higiénia és a bőrápolás nélkülözhetetlen.
Mint minden operáció után, egy sztómaműtétet követően is jelentkezhetnek nehézségek. Vérzés, fertőzés, bőrirritáció, valamint speciális szövődmények is előfordulhatnak, például sérv kialakulása a sztóma körül, vagy bélelőesés. Ez ijesztően hangozhat, de a rendszeres kontrollvizsgálat és a gondos önellátás sokat segít a megelőzésben. Ezenkívül vannak sztómaterápiás központok, klubok, ahol tapasztalatot lehet cserélni más betegekkel.
A modern eszközöknek köszönhetően ma már sok sztómás ember ugyanolyan aktív életet élhet, mint a műtét előtt. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a testkép változása, a lelki megterhelés komoly kihívást jelenthet. Az első hetekben sokan szégyenérzettel, bizonytalansággal küzdenek. Egy pszichológus vagy a sorstársak támogatása óriási erőt adhat.
A mindennapok megkönnyíthetők a következő étrendbeli szabályok betartásával:
Nézd meg, ahogy egy gyönyörű lány sztómazsákot cserél:
Ezek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.