Sztómával élsz? Így javíthatod az életminőséged

A sztómaműtétek száma megmutatja, mennyire súlyos terhet jelentenek a daganatos és bélrendszeri betegségek, amelyek az érintettek mindennapjait, önbizalmát és társas kapcsolatait is alapjaiban átformálják. Október 3-a a sztómával élők világnapja, amely kezdeményezés célja, hogy megmutassa, hogy a megelőzés, a korszerű sztómaterápiás eszközök és a megfelelő rehabilitáció együtt rengeteget számítanak abban, hogy valaki ne csak túléljen, hanem teljes életet élhessen a műtét után is. Cikkünkben végigvesszük a legfontosabb tudnivalókat, hogyan lehet sztómával teljes életet élni – közérthetően és mellébeszélés nélkül.

A sztómaműtétet követően fokozatosan vissza lehet térni a megszokott élethez.

Mi az a sztóma és miért van rá szükség?

A sztóma egy, a hasfalon kialakított mesterséges nyílás, amelyen keresztül a széklet távozhat, ha a bélcsatornát valamilyen okból kifolyólag el kell távolítani vagy le kell zárni. A salakanyag speciális sztómazsákba kerül, amelyet diszkréten, a ruházat alatt lehet viselni. Elsőre nehéz elképzelni, hogy valaki így él, pedig több ezer magyar ember érintett. A sztóma lehet ideiglenes vagy végleges, attól függően, milyen betegség vagy sérülés miatt van rá szükség.

A sztóma kialakításának leggyakoribb okai:

vastagbélrák;

végbélrák;

gyulladásos bélbetegségek (például Crohn-betegség, colitis ulcerosa);

diverticulitis, bélelzáródás;

súlyos hasi sérülések;

hólyag- vagy prosztatarák.

Ez tehát nem ritka vagy szégyellni való állapot, hanem egy sok esetben szükséges orvosi megoldás.

Így zajlik a sztómaműtét

A beavatkozást altatásban végzik, ha lehet, laparoszkópos technikával, ami kíméletesebb a szervezetnek. A műtét során az orvos a bélvezeték egy részét a hasfal felszínére vezeti ki.

Több típusú műtét létezik:

Kolosztóma (vastagbél-kivezetés): a vastagbél egy szakaszát a hasfalra vezetik ki, így alakul ki a sztóma. Ez történhet a vakbélnél, a haránt vastagbélnél vagy a szigmabélnél is, attól függően, hogy hol szükséges a kivezetés.

Ileosztóma (vékonybél-kivezetés): ebben az esetben a vékonybél egy darabját hozzák ki a hasfal felszínére, leggyakrabban a has jobb oldalán.