Ezek a legjobb gyakorlatok csípőfájdalomra

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 18. 13:45
A csípőfájdalom az egyik leggyakoribb mozgásszervi panasz, amely nemcsak idősebb korban jelentkezhet. A szakértők szerint a rendszeres, célzott mozgás a leghatékonyabb módszer a csípőfájdalom enyhítésére és megelőzésére.
A csípőízület a test egyik legnagyobb és legterheltebb ízülete. Akár ülőmunkát végzünk, akár fizikailag aktívak vagyunk, a csípő folyamatos terhelés alatt áll. A csípőfájdalom kialakulhat a túlzott igénybevétel, az izmok gyengesége vagy korábbi sérülés miatt. A mozgáshiány, a helytelen testtartás és az ülő életmód pedig csak fokozza a panaszokat. A gyógytornászok szerint a célzott, rendszeres mozgás nemcsak a fájdalmat csökkenti, hanem javítja a mozgástartományt és a csípőízület stabilitását is.

Csípőfájdalommal küzdő férfi orvosnál
Csípőfájdalom kialakulhat a túlzott igénybevétel, az izmok gyengesége vagy korábbi sérülés miatt.
Fotó: Sai Thaw Kyar / Shutterstock

Miért fontos a csípő körüli izmok erősítése?

A csípőízületet több izomcsoport stabilizálja, köztük a farizom, a csípőhajlítók és a combizmok. Ha ezek közül bármelyik meggyengül vagy megrövidül, a csípőízületre aránytalan terhelés kerül, ami fájdalmat, gyulladást és mozgáskorlátozottságot okozhat. A szakértők szerint a csípő körüli izmok rendszeres erősítése és nyújtása nemcsak a már meglévő panaszokat enyhíti, hanem segít megelőzni azokat.

A gyógytornászok tapasztalatai alapján napi 10–15 percnyi célzott mozgás is látványos javulást hozhat. Fontos, hogy a gyakorlatokat lassan, kontrolláltan végezzük, fájdalomhatáron belül, és mindig figyeljünk a helyes testtartásra.

A leghatékonyabb csípőgyakorlatok csípőfájdalom ellen

  1. Hídgyakorlat (glute bridge):
    Feküdjünk hanyatt, térdeinket hajlítsuk be, talpunk a talajon. Emeljük meg a csípőt, miközben a farizmot megfeszítjük. Néhány másodpercig tartsuk meg a helyzetet, majd lassan engedjük vissza. Erősíti a farizmokat és tehermentesíti a csípőízületet.
  2. Oldalfekvéses lábemelés:
    Feküdjünk az oldalunkra, az alsó láb hajlítva, a felsőt nyújtva emeljük fel lassan, majd engedjük vissza. Ez a gyakorlat a középső farizmot erősíti, amely kulcsszerepet játszik a medence stabilizálásában.
  3. Csípőnyitás ülve (pólyázó gyakorlat):
    Üljünk a talajra, a talpak összeérnek, a térdek kifelé dőlnek. A tenyérrel enyhén nyomjuk lefelé a térdeket, miközben a hátunk egyenes. Ez a mozdulat javítja a csípő mobilitását és ellazítja a csípőhajlító izmokat.
  4. Térdhúzás mellkashoz:
    Feküdjünk hanyatt, egyik lábunkat hajlítsuk, és óvatosan húzzuk a mellkasunkhoz, miközben a másik láb nyújtva marad. Váltott lábbal ismételjük, ez a gyakorlat csökkenti a derék és a csípő feszültségét.
    A szakértők szerint ezeket a gyakorlatokat napi rendszerességgel, 2–3 sorozatban érdemes végezni. Kezdők számára elegendő néhány ismétlés, majd fokozatosan növelhető a terhelés.

Mikor kell szakemberhez fordulni?

Ha a csípőfájdalom néhány hétnél tovább fennáll, vagy mozgás közben erősödik, mindenképpen javasolt gyógytornász vagy ortopéd szakorvos felkeresése. A háttérben nemcsak izomfeszülés, hanem ízületi kopás vagy gyulladás is állhat. A szakértők kiemelik: az időben elkezdett mozgásterápia sok esetben megakadályozhatja a fájdalom krónikussá válását és az ízületi károsodást.

A rendszeres, tudatos mozgás tehát a legjobb eszköz a csípőfájdalom ellen. A megfelelő gyakorlatok nemcsak enyhítik a panaszokat, hanem hosszú távon segítenek megőrizni a mozgékonyságot, az egyensúlyt és az életminőséget is.

