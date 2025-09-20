Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Embert megcsípő szúnyog szimulációja

Hátborzongató szimuláción a hős orvos haláltusája, aki önmagán kísérletezve keresett gyógymódot

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 21:15
A 20. század elején a sárgaláz világszerte súlyos járványokat okozott, amelyek főként az utazókat sújtották, és tízezrek életét követelték. Az amerikai Johns Hopkins Kórház orvosa, Jesse William Lazear önfeláldozása végül milliókat mentett meg. Egy szimuláción mutatták be az orvos utolsó óráit.
Simon Benedek
A szerző cikkei

A 20. század elején a sárgaláz súlyos betegség volt, amely számtalan halálos áldozatot követelt. Az Egyesült Államok hadserege a spanyol-amerikai háború során több katonát elveszített a fertőző betegség miatt, mint ahányan elhunytak a harctéren. Bár sokáig keresték az okokat, biztos választ akkor még nem találtak. Sokan a fertőzött vízre vagy a rossz levegőre gondoltak, mint a fertőzés forrására, azonban egy amerikai orvoscsoport másra gyanakodott. Egy nemrég megosztott szimuláción látható, végül hogyan mentette meg egy orvos milliók életét!

Jesse William Lazear orvos fotója szimulációja
Szimuláción a tragikus eset: Jesse William Lazear önfeláldozásának köszönhetően több millió ember életét sikerült megmenteni.
Fotó: Wikipédia-National Library of medicine

Szimuláción a hős orvos haláltusája

Jesse William Lazear 1900-ban Kubában teljesített orvosi szolgálatot. A rezidens orvos arra tette fel az életét, hogy megerősítse Carlos Finlay 1881-es elméletét, miszerint a sárgalázat szúnyogok terjesztik. Lazear nem elégedett meg a megfigyelésekkel: szándékosan hagyta, hogy egy fertőzött szúnyog megcsípje őt, hogy ezáltal önmagán tanulmányozhassa a betegséget. Néhány nap múlva magas láz, sárgaság és súlyos szervi tünetek jelentkeztek nála, végül 34 évesen, 1900. szeptember 25-én belehalt a megbetegedésbe. 

„Nagyszerű, bátor fickó volt, jobban gyászolom a veszteségét, mint ahogy azt szavakkal ki lehetne fejezni; de a halála nem volt hiábavaló. Neve azok történelmében fog élni, akik az emberiség javát szolgálták” – írta Walter Reed, a Sárgaláz Bizottság elnöke

Elhunyt bajtársuk emlékére a Sárgaláz Bizottság tagjai megnyitották a Lazear tábort, ahol további kísérletek megerősítették a szúnyogok és a sárgaláz közötti kapcsolatot.

Csak később derült fény a hőstettre

Lazear halála idején még sokan úgy gondolták, hogy véletlenül csípte őt meg egy fertőzött szúnyog. Csak 1947-ben derült ki a feljegyzéseiből, hogy tudatosan vállalta a kockázatot. Bár önkéntes áldozata tragédiába torkollott, munkája hozzájárult ahhoz, hogy 1937-ben Max Theiler kifejlessze a máig használt sárgaláz elleni oltást, amely egy egész életen át tartó védelmet nyújt a betegséggel szemben. 

Nemrég a YouTube-re került fel egy szimuláció, amelyen bemutatják, ahogy Lazear szándékosan hagyja, hogy megcsípje őt egy szúnyog. A nézőket végigvezetik a betegség különböző stádiumain, tünetein, amelyeket az orvosnak át kellett élnie. Habár a kollégái mindent megtettek, hogy megmentsék őt, Lazear 17 nappal a megfertőződést követően az életét vesztette. 

Íme az említett szimuláció:

(LADBible)

