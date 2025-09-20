Hátborzongató szimuláción a hős orvos haláltusája, aki önmagán kísérletezve keresett gyógymódot

A 20. század elején a sárgaláz súlyos betegség volt, amely számtalan halálos áldozatot követelt. Az Egyesült Államok hadserege a spanyol-amerikai háború során több katonát elveszített a fertőző betegség miatt, mint ahányan elhunytak a harctéren. Bár sokáig keresték az okokat, biztos választ akkor még nem találtak. Sokan a fertőzött vízre vagy a rossz levegőre gondoltak, mint a fertőzés forrására, azonban egy amerikai orvoscsoport másra gyanakodott. Egy nemrég megosztott szimuláción látható, végül hogyan mentette meg egy orvos milliók életét!

Szimuláción a tragikus eset: Jesse William Lazear önfeláldozásának köszönhetően több millió ember életét sikerült megmenteni.

Fotó: Wikipédia-National Library of medicine

Szimuláción a hős orvos haláltusája

Jesse William Lazear 1900-ban Kubában teljesített orvosi szolgálatot. A rezidens orvos arra tette fel az életét, hogy megerősítse Carlos Finlay 1881-es elméletét, miszerint a sárgalázat szúnyogok terjesztik. Lazear nem elégedett meg a megfigyelésekkel: szándékosan hagyta, hogy egy fertőzött szúnyog megcsípje őt, hogy ezáltal önmagán tanulmányozhassa a betegséget. Néhány nap múlva magas láz, sárgaság és súlyos szervi tünetek jelentkeztek nála, végül 34 évesen, 1900. szeptember 25-én belehalt a megbetegedésbe.

„Nagyszerű, bátor fickó volt, jobban gyászolom a veszteségét, mint ahogy azt szavakkal ki lehetne fejezni; de a halála nem volt hiábavaló. Neve azok történelmében fog élni, akik az emberiség javát szolgálták” – írta Walter Reed, a Sárgaláz Bizottság elnöke.

Elhunyt bajtársuk emlékére a Sárgaláz Bizottság tagjai megnyitották a Lazear tábort, ahol további kísérletek megerősítették a szúnyogok és a sárgaláz közötti kapcsolatot.

Csak később derült fény a hőstettre

Lazear halála idején még sokan úgy gondolták, hogy véletlenül csípte őt meg egy fertőzött szúnyog. Csak 1947-ben derült ki a feljegyzéseiből, hogy tudatosan vállalta a kockázatot. Bár önkéntes áldozata tragédiába torkollott, munkája hozzájárult ahhoz, hogy 1937-ben Max Theiler kifejlessze a máig használt sárgaláz elleni oltást, amely egy egész életen át tartó védelmet nyújt a betegséggel szemben.

Nemrég a YouTube-re került fel egy szimuláció, amelyen bemutatják, ahogy Lazear szándékosan hagyja, hogy megcsípje őt egy szúnyog. A nézőket végigvezetik a betegség különböző stádiumain, tünetein, amelyeket az orvosnak át kellett élnie. Habár a kollégái mindent megtettek, hogy megmentsék őt, Lazear 17 nappal a megfertőződést követően az életét vesztette.