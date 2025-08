„Csak egy kis barna vonal volt a körmöm alján” – A diagnózis rémisztő

Az American Academy of Dermatology figyelmeztet: a köröm alatti melanomát gyakran csak előrehaladott állapotban ismerik fel, ezért különösen veszélyes. A brit egészségügy azt tanácsolja, hogy ne csak a körmöket, de az anyajegyeket is rendszeresen ellenőriztessük, és forduljunk orvoshoz, ha bármilyen gyanús elváltozást tapasztalunk: színváltozás, asszimmetria, viszketés, vérzés vagy varasodás is figyelmeztető jel lehet, írja a Mirror.