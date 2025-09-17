Így tisztelegtek a fejlesztők gyógyíthatatlan beteg rajongójuk előtt

Az elmúlt hónap egyik legizgalmasabb videójátékos megjelenése minden kétséget kizáróan a Hollow Knight várva várt folytatásához, a Silksonghoz kapcsolódik. A gamer iparágon belül kifejezetten olcsónak számító, mindössze 19,99 dollárba/euróba kerülő program csak a Steamen közel 600 000 felhasználót ültetett a képernyők elé, akik annyira leterhelték a népszerű platformot, hogy az átmenetileg elérhetetlenné vált. Azóta visszaestek a számok, azonban ez el is várható egy olyan játéktól, ami kifejezetten az egyjátékos élményre koncentrál. Sokan még a legnagyobb hollow knightosok közül sem tudják azonban azt, hogy a Silksong egyik főellenségét egy olyan személy alkotásáról mintázták, aki már a túlvilágon forgatja a kontrollert.
Big_boi878 hat évvel ezelőtt töltött fel a redditre egy képet, amit ő maga rajzolt. Ezen Seth karaktere látható, akit saját maga után nevezett el. A team cherry fejlesztőit annyira meghatotta ez a történet, hogy a játékba belerakták ezt a hangyaszerű lényt, akivel bárki megküzdhet Eastern Greymoorban. Sajnos Seth 2019-ben elhunyt, így sosem érhette meg azt, hogy megjelenjen a világ egyik legkultikusabb platformerének folytatása.
Az eredetileg kiegészítőnek tervezett, végül önállóan piacra dobott Silksong több tucat órányi kihívást rejt magában, ami még a tapasztalt gamereknek is néha fejtörést okoz. Az ellenfelek könyörtelenek, a térképen könnyű elveszni, azonban a látvány, a zene és összességében az élmény kárpótol mindenért. Ha sikerült az utolsó bosst is elpusztítani, akkor jön a megérdemelt stáblista, ahol szintén felbukkan a rák egy speciális fajtája elleni harcot elveszítő rajongó, Seth neve.
