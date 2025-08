Mítosz vagy valóság? – A menstruációs szinkronizáció nyomában

A 2000-es évek válasza

Egy 2006-os kutatás, ami a beszédes Women do not synchronize their menstrual cycles, azaz A nők menstruációs ciklusai nem szinkronizálódnak címet viseli, 186 nő ciklusát követte nyomon egy teljes éven keresztül. A kínai egyetemi kollégiumban végzett felmérések módszertanilag szigorúbbnak számítottak, mint az 1971-es kutatás, ezen felül az adatok és az elemzés is részletesebb volt. Zhengwei Yang és Jeffrey Schank matematikai szimulációkat készítettek, hogy lássák, statisztikai alapon, vagyis véletlenszerűen mekkora szinkronizáció jöhetne létre elméletileg. Az eredmények azt mutatták, hogy a menstruáció kezdetének napja inkább távolodott egymástól, az egyezések pedig pusztán a véletlen művei. Ebből kifolyólag magabiztosan jelentették ki, hogy a jelenség nem létezik, legfeljebb nagyon ritka esetben. A sarkalatos kutatás habár kritikaként hatott, meghatározó mérföldkő lett a menstruációs szinkronizáció témakörében, és módszertanilag megalapozott ellenérvet nyújtott a McClintock-féle felvetés ellen.